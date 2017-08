Judith Chemla : "Rendre à la partition de Verdi ses lignes les plus pures, les plus simples "

L'invitée

Les plaisirs multiples. L’expérimentation.. Voilà sans doute ce qui guide notre invitée ce matin. Elle touche à la fois aux délices de la musique, du théâtre et du cinéma. Après avoir incarné une lycéenne gothique dans Camille redouble de Lvovsky, une trentenaire en deuil dans Ce sentiment de l’été de Mikhaël Hers, et Une femme trompée chez Stéphane Brizé, elle incarne Violetta - celle de Giuseppe Verdi - dans le somptueux spectacle “Traviata, vous méritez un avenir meilleur” à voir au Théâtre des Bouffes du Nord, à Paris, du 6 au 30 septembre...

Programmation musicale

♫ Georges BIZET

Carmen : Près des remparts de Séville

Maria Callas, Orchestre National de la radiodiffusion française, Georges Prêtre (direction)

EMI CLASSICS 2006 (Enregistrement 1963)

♫ Jean-Sébastien BACH

Partita N°2 en ré mineur pour violon seul : Chaconne

Patrick Chemla (violon)

YOUTUBE

♫ Wolfgang Amadeus MOZART

Concerto pour piano n°23 en la majeur K 488 : II. Adagio

Clara Haskil (piano), Orchestre symphonique de Vienne, Paul Sacher (direction)

PHILIPS (1994) (Enregistrement 1956)

♫ Franz SCHUBERT / Judith CHEMLA (arrangement)

Sérénade d'après un lied de Schubert

Judith Chemla (chant et piano)

YOUTUBE 2016

♫ Giuseppe VERDI

La Traviata : Sempre libera

Maria Callas (soprano), Orchestre du Théâtre de la Scala de Milan, Carlo Maria Giulini (direction)

EMI (1955 - en live à la Scala )

♫ Giuseppe VERDI / Florent HUBERT (arrangements)

Traviata, vous méritez un avenir meilleur

Judith Chemla (voix et chant)

Extrait du spectacle donné aux Bouffes du Nord

YOUTUBE

♫ Barbara WELDENS

Femme

Barbara Weldens (chant)

PRINVITAL 2016

♫ Giuseppe VERDI

La Traviata : Acte 3 - Prélude

Orchestre du Théâtre de la Scala de Milan, Carlo Maria Giulini

EMI (1955 - en live à la Scala )