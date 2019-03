La chorégraphe Maguy Marin et le réalisateur David Mambouch sont les invités de Musique Matin

Sortie film : L’Urgence d’Agir

6 mars dans les salles

, © Laurence Dasniere

Tourné pendant la préparation de la pièce May B, Maguy Marin : L'Urgence d’Agir est un documentaire sur la danse et la création de Maguy Marin.

Une version cinématographique de la pièce May-B, associée à un documentaire qui retrace l’histoire vécue de ses protagonistes.

Réconciliant danse et théâtre, les interprètes jouent la cocasserie de l’incapacité à être solitaire tout en mêlant à la fois grâce et colère et art et politique.

Inscrite au répertoire de la compagnie depuis 37 ans, May B a fait l’objet de plus de 750 représentations sur les cinq continents, et aujourd'hui se transforme en film traitant de transmission, d’engagement et de collectif amenant par la danse, une réflexion sur le monde, les générations et le système.

Lorsque je dansais May B en 2014, je pouvais sentir le souffle des autres danseurs sur la nuque. Aujourd'hui, je veux donner l'opportunité au spectateur de se trouver à son tour à l'intérieur même du spectacle, grâce aux sensations uniques que génère une caméra embarquée sur scène pour (...) donner à sentir la puissance des muscles, la violence des chocs dans une esthétique à la fois contemporaine et élégante. David Mambouch

Spectacle : May-B

Jusqu’au 12 mars au Théâtre de la ville, Espace Cardin

, © Hervé Deroo

Projections spéciales du film

09 mars au Théâtre de la Ville à Paris

à Paris 10 mars au Cinéma L’Arlequin à Paris

à Paris 12 mars à la Cinémathèque de Toulouse

18 mars au Ciné Mourguet à Sainte-Foy-lès-Lyon

à Sainte-Foy-lès-Lyon 19 au 24 mars à Décines

23 mars au Ciné Toboggan de Toulouse

de Toulouse 28 mars au Théâtre Romain Rolland de Villejuif

Prochaines représentations du spectacle

21 mars à l' Espace Culturel de Angers

28 mars au Théâtre Romain Rolland de Villejuif

de Villejuif 17 avril au Théâtre de Saint-Maur-des-Fossés

Programmation musicale

Franz SCHUBERT

Le Voyage d’hiver D. 911 : Joueur de vièle

Dietrich Fischer Dieskau, Gerald Moore

DG

Franz SCHUBERT

Quatuor à cordes n°14 en ré mineur D 810 (La jeune fille et la mort) : 2 Andante con moto

Quatuor Van Kuijk

ALPHA