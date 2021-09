La chorégraphe Blanca Li fait danser Paris

Auréolée d'un prix au Festival international du film à la Mostra de Venise, Blanca Li propose aux spectateurs de participer à son nouveau spectacle "Le bal de Paris", grâce à un casque de réalité virtuelle et ainsi de monter sur la scène du Théâtre de Chaillot aux côtés des danseurs.

Pour son nouveau spectacle immersif “Le bal de Paris” du 7 au 16 octobre à Chaillot, Théâtre national de la danse, la danseuse et chorégraphe Blanca Li a imaginé un grand bal participatif en réalité virtuelle.

Découpée en trois actes, cette chorégraphie est menée par deux danseurs jouant les rôles principaux de l’intrigue et emmènent avec eux le public. Les spectateurs peuvent alors les suivre pour danser ou simplement les observer.

Ce projet a même été récompensé du prix de la meilleure expérience VR (réalité virtuelle) pour un contenu interactif au 78e Festival international du film à la Mostra de Venise en septembre dernier : "Ce prix est plus qu’encourageant".