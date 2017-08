La chanteuse, compositrice et activiste béninoise Angélique Kidjo, invitée de Musique matin du 29 août 2017

L'invitée

Dernier disque

"Sings"

UNIVERSAL - Sorti le 31 mars 2015

Angélique Kidjo, Orchestre Philharmonique du Luxembourg, Gatz Waltzing

Programmation musicale

♫ Angélique KIDJO

Lonlon

RAZOR AND TIE 2007

♫ Angélique KIDJO

Lakutshona llanga

PROPER RECORDS 2010

♫ Miriam MAKEBA

Malayisha

UNIVERSAL MUSIC 1972

♫ George GERSHWIN

Summertime : Acte I - Summertime and the livin' is easy

Harolyn Blackwell (soprano), Orchestre Philharmonique de Londres, Simon Rattle (direction)

EMI (1989)

♫ Angélique KIDJO

Malaika

Angélique Kidjo, l'Orchestre Philharmonique du Luxembourg, Gast Waltzing (direction)

429 RECORDS

♫ Celia CRUZ

Santa Barbara

Angélique Kidjo, Pedrito Martinez (percussions), Spanish Harlem Orchestra

♫