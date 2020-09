La "Chanson d'amour" de Sabine Devieilhe

"La mélodie française est si riche qu'Alexandre et moi avons passé de longues séances à lire et s'émouvoir de ses trésors...." Sabine Devieilhe. La soprano nous dévoile sa complicité avec la mélodie française de Ravel, Fauré, Debussy et Poulenc, gravé chez Erato.

Originaire de Normandie, Sabine Devieilhe fait ses études de chant au CNSM de Paris. Elle se produit rapidement en concert, notamment avec l’Orchestre de Paris, Les Arts Florissants, Les Musiciens du Louvre et Le Concert Spirituel. Elle fait ses débuts au Festival d’Aix-en-Provence en 2012 dans La Finta giardiniera (Serpetta), puis aborde le rôle-titre de Lakmé à l’Opéra de Montpellier et la Reine de la nuit à l’Opéra national de Lyon.

Sabine Devieilhe, une révélation lyrique

Elle est nommée Révélation Artiste Lyrique aux Victoires de la Musique 2013. Parmi ses rôles, elle compte Constance de Dialogues des carmellites, Lakmé, la Reine de la nuit, Héro (Béatrice et Bénédict), Adèle (La Chauve-souris) Mélisande (Pelléas et Mélisande) et Nannetta (Falstaff), Ismène (Mitridate) Le Feu, la Princesse et le Rossignol (L’Enfant et les sortilèges), Marie (La fille du régiment). Au Festival d'Aix elle incarne Bellezza dans Il Trionfo del tempo e del disinganno de Haendel mis en scène par Krzysztof Warlikowski, Zerbinetta (Ariane à Naxos) et fait ses débuts dans les rôles de Blonde (L’Enlèvement au sérail) à la Scala de Milan.

Ses rôles de colorature la conduisent aussi à être Cunégonde (Candide) de Bernstein, Ophélie (Hamlet) Sophie (Le Chevalier à la rose) à l’Opéra de Zurich. Hébé, Phani et Zima (Les Indes galantes). Elle se produit en concert au Carnegie Hall de New York et à l’Opéra de Lille avec Alexandre Tharaud. Son album Mirages, avec l’ensemble Les Siècles dirigé par François-Xavier Roth, a été distingué lors de la 25e cérémonie des Victoires de la Musique.

Ses récompenses

Le 25 février 2013, Sabine Devieilhe est désignée « Révélation Artiste Lyrique » aux Victoires de la musique classique.

Le 2 février 2015, elle est élue « Artiste lyrique de l'année » aux Victoires de la musique classique.

Le 23 février 2018, elle gagne deux Victoires de la musique classique : artiste lyrique de l'année et enregistrement de l'année pour son album Mirages, réalisé avec Alexandre Tharaud, François-Xavier Roth et Les Siècles.

Mardi 15 septembre est une journée entièrement dédiée à Sabine Devieilhe et sa sortie de disqueChanson d'amour.

Ses prochains concerts

Récital Debussy, Poulenc, Fauré, Ravel. Piano: Alexandre Tharaud

2020 : 16 septembre Bruxelles La Monnaie

19 septembre Genève Victoria Hall

25 septembre Toulouse, Théâtre du Capitole

28 septembre Paris Théâtre des Champs Elysées, Les Grandes Voix

30 septembre Philharmonie de Berlin

4 octobre Wigmore Hall de Londres

16 novembre Teatro de la Zarzuela de Madrid

19 novembre Teatro alla Scala de Milan

23 novembre Opéra de Bordeaux

25 novembre Philharmonie du Luxembourg

29 novembre Opéra de Lyon

2021 : 6 janvier Bozar de Bruxelles Concert d’airs de Mozart, Orchestre Symphonique de la Monnaie, Direction: Raphaël Pichon

Elle incarnera La reine de la Nuit dans La Flûte enchantée de Mozart en janvier prochain à l'Opéra Bastille (Mise en scène: Robert Carsen, Direction: Cornelius Meister)