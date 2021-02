Vanessa Wagner : "On ne se sent vraiment pas essentiels du tout, c’est difficile de tenir le coup"

Du 2 au 7 février aura lieu la 31e édition du festival de création musicale Présences, dont la programmation est consacrée pour la première fois à Pascal Dusapin. Parmi les artistes qui s'y produiront, Vanessa Wagner jouera son intégrale de ses études pour piano, dont deux lui sont dédiées.

Après Kaija Saariaho en 2017, puis Thierry Escaich, Wolfgang Rihm et George Benjamin, le Festival Présences brosse en 2021 le portrait d’une autre figure majeure de la création musicale de notre temps : Pascal Dusapin.

Le festival 2021 sera dédié à la mémoire de Claude Samuel, créateur de Présences.

Au programme de cette 31e édition :

11 concerts

25 compositeurs

47 œuvres

19 commandes de Radio France

21 créations mondiales

Le festival ne pourra pas accueillir du public mais retrouvez tous les concerts sur France Musique.

La soirée d'ouverture du festival aura lieu demain soir, le mardi 2 février à 20h à l'auditorium de Radio France, et sera diffusée en direct sur France Musique et présentée par Clément Rochefort. Lors de ce premier concert réunissant l'Ensemble Accroche Note et La Maîtrise de Radio France, Vanessa Wagner interprétera des extraits de l'opéra de Pascal Dusapin O Mensch !, accompagné du baryton Georg Nigl.

Pendant longtemps, Pascal Dusapin n’a pas utilisé le piano dans ses compositions. Il y est venu tard, mais son amitié avec Vanessa Wagner l'a convaincu de composer pour cet instrument. Enfin, Vanessa Wagner interprétera seule l'intégrale des sonates pour piano de Pascal Dusapin le 6 février, qui seront diffusées sur France Musique le 17 février, à 20h.

Vanessa Wagner

Vanessa Wagner est diplômée du Premier Prix du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris à l'âge de 17 ans, dans la classe du pianiste Dominique Merlet.

En rencontrant des compositeurs vivants, j’ai commencé à penser ce qu’est qu'être un interprète, ce qu'on se doit de défendre dans notre époque. La rencontre avec Pascal Dusapin a été un moment déterminant dans mon parcours.

Sa riche discographie qui couvre une large part du répertoire pour piano a été maintes fois récompensée par la presse qui parle de « références discographiques » et salue son jeu sensible et frémissant, sobre et éloquent, riche en timbres et couleurs. Depuis sa victoire de la musique en 1999, elle se produit un peu partout dans le monde, en soliste ou avec orchestre, dans les grands festivals, invitée régulièrement par des salles qui lui sont fidèles.

Sa discographie comprend notamment l'enregistrement des sonates pour piano ainsi que de l'opéra O Mensch !, de Pascal Dusapin en 2012 et 2013. La collaboration entre le compositeur et la pianiste n'est donc pas nouvelle !

Elle est depuis 2010 directrice du Festival de Chambord où elle élabore une programmation éclectique, et a été nommée Chevalier de la Légion d’Honneur en 2020.