Yoann Tardivel : "La musique de César Franck exerce une séduction immédiate sur l'auditeur"

L'invité

Formé à Paris, Copenhague et Bruxelles, ses principaux professeurs furent Michel Bouvard, François-Henri Houbart et Olivier Latry.

En 2008, il remporte le premier grand prix d'interprétation au Concours International Xavier Darasse à Toulouse avec un programme consacré au « Livre d‘orgue » d’Olivier Messiaen. A cette occasion il est élu "E.C.H.O. « young organist of the year » pour l'année 2009.

Soucieux d’explorer l’histoire de son instrument mais aussi de son pays natal, la musique française baroque, romantique ou d’aujourd’hui, représente la part la plus importante de son répertoire.

Comme pour beaucoup d'organistes, la musique de César Franck m'accompagne quasiment depuis la naissance de ma passion pour l'orgue.

Programmation musicale de l'invité

♫ Jean Sébastien BACH

L'offrande musicale BWV 1079 : Ricercar a 6

Yoann Tardivel (orgue)

Enregistrement Radio France

♫ Jehan ALAIN

Trois Pièces : II. Le Jardin suspendu

Yoann Tardivel (orgue)

HORTUS 2012

♫ Franz LISZT

Années de pèlerinage 2ème année Italie S 161 : I. Sposalizio

Wilhelm Kempff (piano)

DG 1975

♫ César FRANCK

Hulda : Chanson de l’Hermine

Yoann Tardivel (orgue)

HORTUS 2017

♫ César FRANCK

Troisième Choral

Yoann Tardivel (orgue)

HORTUS 2017

♫ César FRANCK

Ghiselle : Prélude de l'acte II

Yoann Tardivel (orgue)

HORTUS 2017