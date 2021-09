"L'Opéra" : la danse classique crève l'écran dans une nouvelle série

Diffusée sur OCS depuis le 7 septembre, la série "L'Opéra" nous entraîne dans les coulisses de l'Opéra de Paris, et brosse un portrait sans fard de sa compagnie de danse. On en parle avec la réalisatrice et scénariste Cécile Ducrocq et le comédien Raphaël Personnaz.

« L’Opéra », série en 8 épisodes avec Raphaël Personnaz, est à voir à partir du 7 septembre sur OCS, © Victoria Production (Newen France) - Orange Studio - 2020