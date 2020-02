L'invité du jour, Julien Martineau

Ambassadeur de la mandoline, explorateur des possibilités sonores de son instrument, Julien Martineau vient de sortir un nouveau disque avec Vanessa Benelli-Mosell, consacré à Beethoven, Hummel , Kreisler, Corentin Apparailly, et même...Walter Murphy !

Julien Martineau est l’un des rares mandolinistes en Europe à mener une carrière de concertiste. Après ses études musicales aux conservatoires d’Argenteuil et de Rueil-Malmaison, il joue dès l’âge de 16 ans à l’Opéra de Paris ainsi qu’avec Alexandre Tharaud. Il explore le répertoire de la mandoline, donne de nombreux concerts, perfectionne l’instrument avec des luthiers et développe de nouvelles cordes avec Savarez, tout en poursuivant des études de musicologie à la Sorbonne et au CNSM de Paris. Depuis 2005, Julien Martineau est également professeur au Conservatoire de Toulouse.

Dans la mandoline, on a encore ce sentiment que tout est possible. Julien Martineau

Sortie CD : Beethoven Suites

Laissons la parole à Julien Martineau : “si tout le monde connaît la mandoline grâce aux concertos de Vivaldi ou à des musiques de film comme celle deNino Rotapour Le Parrain, elle n’en reste pas moins un instrument rare. Pour la faire connaître, j’ai toujours choisi des compositeurs et des œuvres que j’aime profondément.Vivaldi,la sublime musique deRaffaele Calaceet aujourd’hui _Beethoven_. Depuis longtemps je souhaitais aborder les pièces de Beethoven pour mandoline et piano. L’ « Année Beethoven » m’a semblé le moment idéal pour faire redécouvrir ce répertoire unique et étonnamment peu connu".

Le disque est paru le 24 janvier dernier chez Naïve ; Julien Martineau y est accompagné par Vanessa Benelli-Mosell.

Prochains concerts