Acceuillons ce matin la voix de Jodie Devos et son "Timbre d'argent", de Camille Saint-Saëns, sorti le 28 août avec le Palazetto Bru Zane. Plus de cent ans après sa dernière représentation au Théâtre de la Monnaie de Bruxelles, François-Xavier Roth grave une première mondiale.

"Timbre d'argent" pas seulement, Jodie Devos est avant tout colorature !

Après avoir étudié à l’Institut de Musique et de Pédagogie de Namur, Jodie Devos obtient en 2013 un Master of Art à la Royal Academy of Music de Londres. Elle remporte le deuxième Prix et le Prix du public du prestigieux Concours Reine Elisabeth de Belgique.

Au cours de sa jeune carrière, Jodie Devos s’est déjà produite sous la direction de chefs prestigieux tels Laurence Equilbey, Mikko Franck, Leonardo Garcia Alarcon, Emmanuelle Haïm, Philippe Jordan, Marc Minkowski... En 2014, elle intègre l’Académie de l’Opéra Comique, à Paris, où on a pu l’entendre dans La Chauve-souris (Ida puis Adèle) et Les Mousquetaires au couvent (Louis Varney).

Son premier disque solo Offenbach Colorature (Alpha Classics) a été unanimement salué par la critique et récompensé d’un Diapason d’or, d’un Diamant de platine Opéra Magazine., du Choc Classica, du Gramophone Editor’s Choice.

Jodie devos est aussi à retrouver très prochainement dans un nouveau disque Magic Mozart avec Sandrine Piau, Léa Desandre, Florian Sempey, Stanislas de Barbeyrac et Loïc Felix, dirigé par Laurence Equilbey, chez Erato.

Ses prochains concerts :

19 septembre : Offenbach colorature avec l'Ensemble Contraste – Classique au Vert, Vincennes - Parc Floral

24 septembre : Symphonie n°4 de Mahler – Orchestre Philharmonique de Radio-France - Cathédrale de Laon

25 Septembre : Auditorium de la Maison de la Radio - Direction Mikko Frank - Mahler Symphonie n°4

26 septembre : Orchestre de chambre de Paris Théâtre des Champs-Elysées

29 octobre, 1er, 4, 7, 10 novembre : Hamlet (Ophélie) – Opéra royal de Wallonie, Liège. Dirigé par Patrick Davin

14, 16, 18, 20, 22 et 23 décembre : Fantasio (Elsbeth) – Opéra Comique, Paris. Direction Laurent Campellone

"C’est une musique des goûts réunis de cette Europe romantique à ce moment, une sorte de geste singulier et personnel de Camille Saint-Saëns" François-Xavier Roth

Le Timbre d'argent de Saint-Saëns fut composé en 1864 et créé en 1877 au Théâtre National Lyrique de Paris. Une version scénique a été donné à l'Opéra Comique en juin 2017 avec Avec Raphaëlle Delaunay, Edgaras Montvidas, Hélène Guilmette, Tassis Christoyannis, Yu Shao, Jodie Devos, le choeur Accentus et l'Orchestre les Siècle, sous la direction de François-Xavier Roth. Avec l'aide d'Alexandre Drawticki, les artistes ont relevé le défi de découvrir cet opéra inconnu jusqu'alors, puis de se l'approprier. Ils ont chacun été séduits musicalement, cet enregistrement de 2017 du Palazetto Bru Zane peut en témoigner.