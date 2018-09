L'invité du jour est Bertrand Cuiller

Biographie

Bertrand Cuiller est claveciniste et directeur musical du Caravansérail.

Né dans une famille de musiciens, Bertrand Cuiller a débuté le clavecin à huit ans avec sa mère. Il a également étudié le clavecin au Conservatoire national supérieur de Paris avec Christophe Rousset. Passionné par le son du cor, il a appris à jouer les cors baroque et moderne. En 1998, il remportait à dix-neuf ans le troisième prix du concours international de clavecin de Bruges.

En tant que claveciniste, Bertrand Cuiller affectionne particulièrement les compositeurs anglais William Byrd et John Bull, qu'il a enregistrés pour Mirare et Alpha. Il a également gravé pour ces labels des concertos de Jean Sébastien Bach avec l'Ensemble Stradivaria, ainsi qu'un album Scarlatti-Soler.

Son dernier album solo, l’intégrale de l’œuvre pour clavecin de Jean-Philippe Rameau, était Choc de l’Année Classica 2015. Sa récente collaboration avec Harmonia Mundi lui permet de réaliser un grand projet sur plusieurs années autour de intégrale de l’œuvre pour clavecin de François Couperin.

Il se produit comme chambriste avec Bruno Cocset et les Basses Réunies. Bertrand Cuiller dirigeait en 2012-13 l’Opéra Venus et Adonis de John Blow, avec Céline Scheen, Marc Mauillon et les Musiciens du Paradis. À la suite de cette expérience de direction, Bertrand Cuiller a créé Le Caravansérail, en résidence à la Fondation Royaumont de 2014 à 2017.

Programmation musicale

François COUPERIN

Pièces de clavecin Livre II 11ème ordre en ut majeur / ut min : II. L’étincelante ou la Bontems

Bertrand Cuiller

HARMONIA MUNDI

Henry PURCELL

See even Night herself is here (Partie V)

Rachel Redmond, Le Caravansérail, Bertrand Cuiller

HARMONIA MUNDI

François COUPERIN

Pièces de clavecin Livre I 4ème ordre en fa majeur : Le Réveil-matin

Bertrand Cuiller

HARMONIA MUNDI

Le Caravansérail

Bertrand Cuiller a créé Le Caravansérail en 2015.

Alors en résidence à Royaumont comme claveciniste, Bertrand Cuiller décide avec Sylvie Brély, directrice du programme Claviers de la fondation, de se lancer dans une grande aventure : créer un ensemble qui pourrait être comme une extension de son activité de soliste et continuiste, un terrain d'expérimentation, et un lieu amical.

Il fallait le concevoir assez souple pour être, selon les circonstances, groupe de musique de chambre ou orchestre d'opéra ; qu'il puisse aborder selon les rencontres et les envies tous les répertoires propres aux 17e et 18e siècles, et éventuellement certaines musiques du 21e siècle, et dernier pari... Un ensemble qui puisse voler de ses propres ailes au sortir d'une résidence de trois ans.

Le Caravansérail a été choisi par la Coopérative pour une grande tournée de Rinaldo de Handel dans une mise en scène de Claire Dancoisne (en 2018, 21 dates en France et Belgique)

Aujourd'hui, l'ensemble est soutenu en aide à la structuration par la Drac Ile de France, il est membre du réseau FEVIS.

Nouvel album : Couperin, L'Alchimiste (Bertrand Cuiller, Harmonia Mundi)

François Couperin semble ne jamais cesser de dérouler une variation sur un même thème : lui-même, tel un alchimiste sur le chemin de la pierre philosophale ” Bertrand Cuiller.

Premier volume d'une intégrale Couperin, ce coffret inaugure une intégrale de l’œuvre pour clavecin de François Couperin d’un genre nouveau : seront en effet rassemblées autour de ce riche corpus des pièces vocales, des œuvres de musique de chambre et les Messes d’orgue qui, chacune à leur manière, apporteront un éclairage supplémentaire à la musique pour clavier.

Dans ce premier volume, réservé au seul clavecin, Bertrand Cuiller dessine le portrait d’un mystérieux alchimiste : les Ordres choisis ici se jouent de la couleur des sons, des allitérations, des jeux de sens et des parodies librement inspirés par l’univers du théâtre.

Un monde énigmatique dont Bertrand Cuiller possède indubitablement la clé...

Prochains concerts de l'Ensemble Le Caravansérail

SEPTEMBRE

20 septembre

Château de Kapfenburg

François Couperin : Extraits des Concerts Royaux et Jean-Philippe Rameau : Pièces de clavecin en concerts

Le Caravansérail

27 septembre

BOZAR / Chapelle Protestante, place du Musée Bruxelles

François Couperin : Les trois Leçons de Ténèbres, pièces de viole et de claveci

Le Caravansérail avec Rachel Redmond et Maïlys de Villoutreys, sopranos et Isabelle Saint-Yves, viole de gamben

29 septembre

Festival de Royaumont / Réfectoire des Moines

François Couperin : Les trois Leçons de Ténèbres, pièces de viole et de clavecin

Le Caravansérail avec Rachel Redmond et Maïlys de Villoutreys, sopranos et Isabelle Saint-Yves, viole de gambe

30 septembre

Château de la Motte-Tilly - 15h30

Johann Sebastian Bach : Les Sonates pour violon et clavecin

Sophie Gent, violon et Bertrand Cuiller, clavecin

OCTOBRE

14 octobre

Festival Baroque de Pontoise / Cathédrale Saint-Maclou

Johann Sebastian Bach : Les concertos Brandebourgeois 3,4,5 et concerto en ré min BWV 1052

Le Caravansérail

NOVEMBRE

10 novembre

Tage Alter Musik in Herne - Kulturzentrum

J.S. Bach : Cantate du Café BWV 211, M.A. Charpentier : Les Plaisirs de Versailles...

Le Caravansérail

14 novembre

Les Rendez-vous baroques de Vernier / Salle du Lignon

François Couperin : Extraits des Concerts Royaux et Jean-Philippe Rameau : Pièces de clavecin en concerts

Le Caravansérail

DÉCEMBRE

1er décembre

Festival Baroque de Pontoise / Eglise Notre-Dame

Concert Caritatif au profit de l'Apaesic

Le Caravansérail et Rachel Redmond, soprano, Marine Sablonnière, flûte, Isabelle-Saint-Yves, viole de gambe