Waed Bouhassoun est l'invitée de Musique Matin

Waed Bouhassoun

La jeune joueuse de luth et chanteuse syrienne, Waed Bouhassoun possède un timbre de voix d’une qualité rare, comme on n’en entend plus qu’exceptionnellement, une de ces fameuses voix de la chanson arabe des années trente. On va tout de suite penser à Oum Kalthoum ou à Asmahan, mais non, pas du tout, bien qu’elle soit de la même ville que cette dernière, Waed a une voix qui n’est la copie d’aucune autre, elle a la voix de Waed. Dès sa première audition à Alep, les spécialistes (sammaïnes) ne s’y sont pas trompé et ont immédiatement reconnu son talent et symboliquement autorisée à se présenter en public ce qu’elle fit à Paris à la Maison des Cultures du Monde et à l’Institut du Monde Arabe en mars 2006. Le succès là aussi fut immédiat et la presse unanime salue « une révélation », « les applaudissements pleuvent » « l’époustouflante Waed »…De retour en Syrie, Waed va enchaîner les concerts notamment à l’Opéra de Damas. Toujours en 2006, elle est invitée au Festival d’Assilah puis au Festival de la Madinah à Tunis avant une nouvelle tournée en France, puis le Festival de Tétouan (mai 2007), celui des musiques sacrées du monde à Fès (juin 2007) et à nouveau le Festival d’Assilah (2007).

Le 31 janvier 2008, dans le Salon des Ambassadeurs de l’Alhambra de Grenade, elle est, avec Curro et Carlos Piñana, la vedette du concert d’inauguration de “Damas capitale culturelle du monde arabe”. Elle y interprète, en s’accompagnant au ‘oud, des poèmes de Wallada et d’Ibn Zaydoun qu’elle a mis en musique. Le concert est retransmis par plusieurs télévisions du monde arabe.

En mars 2008 Waed présente, en création mondiale, à l’Auditorium de l’Opéra Bastille à Paris, dans le cadre du Festival de l’Imaginaire, des poèmes chantés de la grande mystique Rabi’a al ’Adawiya, accompagnée par le joueur de nay Kudsi Erguner, un muezzin d’Istambul, un joueur de kanoun et un percussionniste. Ce même concert sera invité à l’Opéra de Damas puis à Soueida (Syrie) en mai 2008 et le 30 juin au Festival de Spoleto (Italie).

En 2009 elle enregistre à Paris, son premier CD : “La voix de l’amour” dans la collection de l’Institut du Monde Arabe (Harmonia Mundi). la même année le CD obtient le «Coup de cœur» de l’Académie Charles Cros. Depuis sa parution Waed donne plusieurs concerts en solo en Europe et dans le monde arabe.

Actuellement Waed présente des concerts en solo ou avec d’autres musiciens et ensembles (notamment celui de Jordi Savall avec lequel elle a enregistré un CD en 2013 : Orient Occident II : Hommage à la Syrie).

En 2014 elle enregistre à Paris, son deuxième CD en solo avec son ‘oud : « L’âme du luth », chez Buda Musique.

Par ailleurs Waed Bouhassoun est doctorante en ethnomusicologie à l’Université Paris X Nanterre et membre du CREM (Centre de Recherche en Ethnomusicologie).

Le concert : Voix et oud de Syrie, le 12 janvier à 20 heures (Palais de la Porte Dorée, 75012)

Autres concerts à venir

Mercredi 17 Janvier à 20:30 à L'Auditorium de Rezé (44) - Concert en solo voix et oud Réservations et informations

Vendredi 11 mai 2018 à 19:00 - Musée de la Musique, Paris (75019) UN SALON À ALEP EN 1930 - Réservations et informations

Dernier Album : La voix de l'âme (oud, flûte et voix) - Buda Musique 2016

Programmation musicale de Waed Bouhassoun

♫ Waed BOUHASSOUN

La Passion

Waed Bouhassoun (oud et chant)

BUDA RECORDS

♫ Waed BOUHASSOUN

A Damas

Waed Bouhassoun (chant), Moslem Rahal (flûte Ney)

BUDA RECORDS

♫ Georges MOUSTAKI

L'homme au coeur blessé

POLYDOR

♫ FAYROUZ

Rajein Ya Hawa

YOUTUBE

♫ Waed BOUHASSOUN / Jordi SAVALL

Avec les musiciens de l’Orpheus XXI (orchestre de réfugiés), concert aux Suds à Arles

ARTE

♫ TRADITIONNEL TURQUIE

Uskudar

Hesperion XXI, Jordi Savall (direction)

ALIA VOX

♫ Waed BOUHASSOUN

Ana man ahwa

Waed Bouhassoun (oud et chant)

BUDA RECORDS