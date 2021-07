La Matinale de juillet se termine dans la joie et la bonne humeur aux côtés de l'accordéoniste Eric Allard Jacquin. Restez connectés, l'artiste nous réserve quelques surprises ... !

Originaire de Grenoble, Eric Allard Jacquin abandonne le cursus scolaire à 15 ans pour se consacrer à plein temps à la musique. Il part alors étudier pendant deux ans au CNIMA (Centre National et International de Musique et d’Accordéon). Il entre à 17 ans au Conservatoire de Bourgoin Jallieu où il se perfectionne dans l’accordéon Jazz et Classique. Il y étudie aussi l’harmonie, l’arrangement, la composition, l’écriture et la musique à l’image. Il intègre les compagnies de théâtre « Comédiens & Compagnie » et « A tout va ».

Diplômé du Centre de Musique Didier Lockwood, on retrouve Eric Allard Jacquin dans plusieurs projets, tous aussi atypiques les uns que les autres : jazz moderne à influence folklorique de son quintet, rythmique Canasta, l'international groupe Les Yeux D'La Tête et d'autres, il garde de façon constante le goût de la danse et de la fête.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Virtuose de l'accordéon, Le Bal Jacquin est le dernier projet d’Eric Allard-Jacquin qui fait rayonner toute la pertinence et la polyvalence de l'accordéon dans le jazz. Illustré par le disque « Palimpseste », mais aussi dans les musiques actuelles Les Yeux d’la tête, et les musiques du monde Munir Hossn. Il s’accompagne d’autres jeunes musiciens très remarqués comme Ilyes Ferfera au saxophone (Minvielle), Matthis Pascaud à la guitare (Moonlight Benjamin), François Lapeyssonnie à la basse (Axel Bauer, Panam Panic), Arthur Alard aux percussions (Titi Robin, Florian Favre Trio) et Gabriel Westphal à la batterie (ensemble Wonderlust).

