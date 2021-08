Le chef d'orchestre Mathieu Romano

Mathieu Romano et l’Ensemble Aedes seront en concert le 20 et 21 août dans le cadre des Rencontres Musicales de Vézelay.

Mathieu Romano se forme à la direction d’orchestre du CNSM de Paris dans la classe de Zsolt Nagy, et bénéficie des conseils de chefs tels que François-Xavier Roth, Pierre Boulez ou Susanna Malkki.

Avec l’Ensemble Aedes, dont il est fondateur et directeur artistique, il se produit dans les plus grandes saisons musicales. Sa riche discographie consacrée à la musique a cappella est saluée par le public et la critique.