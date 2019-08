Vanessa Wagner et Olivia Gay sont nos invitées du jour

Retrouvez le concert de Vanessa Wagner et Olivia Gay, le vendredi 9 août à 17h à Saint-Ursanne (Suisse), dans le cadre de la 16è édition du festival international Piano à Saint-Ursanne.

Au programme

Robert SchumannCinq pieces dans le ton populaire pour violoncelle et piano op. 102 Fantasiestücke pour violoncelle et piano op. 73 Adagio et Allegro pour violoncelle et piano en La bémol majeur op. 70

Ludwig van BeethovenSept Variations sur « Bei Männern, welche Liebe fühlen » pour violoncelle et piano en Mi bémol majeur WoO 46

Dmitri ChostakovitchSonate pour violoncelle et piano en ré mineur op. 40

"Horizon(s)" d'Olivia Gay

Retrouvez le CD “Horizons” d'Olivia Gay sur le label Ilona Records, sorti le 2 février 2018 ici !

Philippe Hersant– Concerto n°1 pour violoncelle et orchestre de chambre

Pēteris Vasks – Concerto n° 1 pour violoncelle et orchestre

Thierry Maillard – Arckepeck

« Horizon(s) » est une rencontre entre la violoncelliste et trois compositeurs contemporains : Philippe Hersant, Pēteris Vasks et Thierry Maillard. Au programme, des concertos pour violoncelle peu interprétés : le Concerto n°1 de Philippe Hersant (1989), le Concerto n°1 de Pēteris Vasks (1994) et enfin Arckepek de Thierry Maillard (2014), écrit pour elle. Ils jouent avec des effectifs différents : de l’orchestre de chambre à la grande formation, créant ainsi trois horizons et trois climats.

« Il était évident pour moi d’emprunter des chemins peu explorés. Ce programme est le reflet d’un moment de ma vie où j’ai ressenti ce besoin d’horizons vierges, de rencontres musicales neuves, comme une transition entre mes études finissantes et une vie professionnelle plus intense. » se confie Olivia Gay.

La musicienne est accompagnée par l’Orchestre Pasdeloup sous la direction de Wolfgang Doerner. Ensemble, ils explorent plusieurs langages : la confrontation, des moments intimes d’échanges ou encore la flamboyance.

Prochains concerts d'Olivia Gay

15 août – Val Thorens: concert avec Aurélien Pontier à l’église de Val Thorens.

Programme: « folklore et mélodies »

Schumann, Bloch, Piazzolla, Tchaïkovski, Glazounov, Rachmaninov, Popper

Du 11 au 17 septembre – Croisière musicale sur le Rhin aux côtés de Sophie Lemonnier Wallez, Ariane Jacob, Rosine Bachelot, Thierry Maillard, Jean Pierre Wallez et le quatuor morphing

20 septembre – L’église de Brie Comte Robert, avec le pianiste Jean Bernard Hupmann

19 – 20 octobre – Festival Senliszt à Senlis, en duo avec l’accordéoniste Basha Slavinska

19 novembre – Concert au château Fombrauge dans le cadre de la programmation de la fondation Magrez, avec la pianiste Maroussia Gente

24 novembre à 17h – Concert au musée Würth à Erstein dans le cadre de « Piano au musée Würth »

29 novembre – Concert au Théâtre Saint Bonnet à Bourges en solo et en duo avec le pianiste et compositeur Thierry Maillard

A venir...

La sortie de son second disque Origine[s] en novembre 2019

Avec la création d’un « concert augmenté » sur le même répertoire, en collaboration avec le scénographe Benjamin Lebreton (scénographe de Mourad Merzouki ou de Maguy Marin) et d’un réalisateur vidéo, pour une projection sur la musique.

Disque “Inland” de Vanessa Wagner sur le label InFiné, sorti le 26 avril 2019

Prochains concerts de Vanessa Wagner