Ismaël Margain, pianiste

Biographie d'Ismaël Margain :

Ismaël Margain est né en 1992 à Sarlat où il entame sa formation musicale (piano, flûte, saxophone, jazz, écriture...). Le pianiste et chef d'orchestre Vahan Mardirossian, avec qui Ismaël travaille depuis son plus jeune âge le présente à son ancien maître Jacques Rouvier qui le prépare au concours d'entrée au Conservatoire de Paris. Reçu à l'unanimité, il choisit d'intégrer la classe de Nicholas Angelich, puis au départ de ce dernier de poursuivre sa formation auprès de Roger Muraro et Michel Dalberto.

Ismaël Margain est artiste résident de la fondation Singer Polignac, lauréat du prix de la Yamaha Music Foundation of Europe, soutenu par la Fondation SAFRAN, la Fondation l'Or du Rhin, et la Fondation Banque Populaire. En 2010 il forme un duo de piano à quatre mains avec Guillaume Bellom avec qui il enregistre deux disques, consacrés à Mozart et Schubert (ffff dans Télérama) sous le label Aparté/Harmonia Mundi. Puis il réalise 3 enregistrements live pour le label B Records: “Mendelssohn” en 2015, “Schubert” en solo en 2017, et un récital à 2 pianos avec Guillaume Bellom qui paraîtra début 2018…

Il jouera le mardi 16 janvier 2018 à l'Auditorium du Musée d'Orsay à Paris dans le cadre de l'exposition "Degas Danse Dessin".

Au programme :

Ernest Chausson : Pavane, op. 26 n° 3

Emmanuel Chabrier : Idylle, Sous-bois et Scherzzo-valse, extraits de Dix pièces pittoresques

Ernest Chausson : Interlude, op. 19 n° 2

Claude Debussy : Images, livre I; L'Isle joyeuse

A paraître :

, © B Records

Son prochain disque sortira le 26 janvier 2018 avec Guillaume Bellom.

Site officiel d'Ismaël Margain.

