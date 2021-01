Rone (Erwan Castex), producteur, compositeur et DJ électro pour le spectacle "Room with a view"

Le spectacle "Room with a view" a été donné au Théâtre du Châtelet du 5 au 14 mars dernier. Cette pièce dansée par le collectif de chorégraphes (La)Horde et le Ballet national de Marseille est un cri d'alarme face à l'urgence écologique et humaine...

ROOM WITH A VIEW

Une « Carte Blanche » à RONE donnée par le Théâtre du Châtelet

Pour cette création mondiale, dont la première a eu lieu le 5 mars 2020 au Théâtre du Châtelet, RONE a souhaité travailler avec le collectif (LA)HORDE. Ces deux figures majeures de la création contemporaine que aiment à se jouer des frontières et des formes artistiques et placent le dialogue au cœur de leur processus de création. Ils mettent à profit cette carte blanche offerte par le Théâtre du Châtelet pour unir leurs voix et créer ensemble ROOM WITH A VIEW, une œuvre chorégraphique et musicale inédite.

Note d’intention

Dans une carrière de marbre, des appareils s’affairent, débitent et polissent la roche. Dans ce lieu en dehors du monde et derrière ses machines, RONE sculpte d’amples paysages électroniques et émotionnels qu’il offre à un groupe de danseurs. Si les sculpteurs travaillaient le marbre pour « libérer la forme humaine à l’intérieur du bloc » (Michelangelo), les interprètes, eux, dansent pour se soustraire à la blanche immobilité des pierres, se dressent pour scruter les contours infiniment humains d’un désastre annoncé et envisager la possibilité même de sa beauté.

