Jean-Christophe Spinosi, l'invité du jour

Jean-Christophe Spinosi poursuit depuis plus de vingt ans un parcours musical original. Dès ses premiers concerts, il interprète un très large répertoire, de la musique baroque au répertoire contemporain, tant sur instruments modernes qu’historiques. Il fonde en 1991 à Brest l’Ensemble Matheus, qui l’accompagne dans le monde entier. En 2005, ses recherches sur les ouvrages originaux le poussent à réaliser avec son ensemble une série d’enregistrements consacres à Vivaldi, suscitant un véritable engouement international. Simultanément, il continue d’interpréter le répertoire classique et romantique, ainsi que de nombreuses pièces des XXe et XXIe siècles, aussi variées qu’inattendues. Différentes productions lui permettent de nouer des amitiés musicales privilégiées avec de grands artistes comme Cecilia Bartoli, Marie-Nicole Lemieux et Philippe Jaroussky, avec lesquels il réalise un série d’enregistrements couronnés de succès.

Pendant près d’une décennie, Jean-Christophe Spinosi a dirigé chaque saison de nouvelles productions d’opéra au Théâtre du Châtelet, et se produit très régulièrement au Théâtre des Champs-Elysées, ainsi que dans les grandes maisons d’opéra européennes : Wiener Staatsoper, Theater an der Wien, Opéra National de Paris, Liceu de Barcelone, Teatro Colon de Buenos Aires, Opéra royal de Stockholm, et les opéras de Versailles, Hambourg, Zurich, Madrid, Londres, Berlin, Moscou…

Il est par ailleurs l’invité régulier des plus grandes formations symphoniques internationales: Orchestre symphonique de Vienne,Orchestre de la Radio de Vienne, Orchestre de la Radio de Berlin, Konzerthausorchester Berlin, Deutsche Symphony Orchester Berlin, Orchestre National d’Espagne, Philarmonie de Monte-Carlo, Orchestre de Paris, Birmingham Symphony Ochestra, Hr-Sinfonieorchester Francfort, Royal Stockholm Philarmonic, New Japan Philarmonic de Tokyo, Osaka Philarmonic…Il fera ses débuts la saison prochaine avec le Berliner Philarmoniker.

Avec sa complice Cecilia Bartoli, il réalise de nombreux concerts et productions d’opéra en Europe et notamment à Salzbourg. Parmi leurs collaborations, on retrouve notamment « Le Comte Ory « , « Otello « , « La Cenerentola » et » L’Italienne à Alger » dont le DVD vient de paraître.

Ses trois derniers enregistrements chez Deutsche Grammophon et Decca, « Miroirs » avec l’Ensemble Matheus, « Lucifer » à la tête de L’Orchestre Philarmonique de Monte-Carlo, et l’album « Vivaldi » avec Cecilia Bartoli ont été unanimement salués par la critique.

Parmi les autres temps forts de ces dernières saisons, citons son concert « Jazz à New York » à Central Park avec Natalie Dessay, sa « Folle Nuit » à l’Olympia et ses concerts à la Philarmonie de Berlin. Notons pour la saison prochaine la symphonie « Alpestre » de Richard Strauss à Tokyo avec le New Japan Philarmonic, la reprise de « L’Italienne à Alger » avec Cecilia Bartoli à l’Opéra de Monte-Carlo mais aussi les débuts d’une tournée internationale avec l’Ensemble Matheus présentant « L’Olimpiade » d’Antonio Vivaldi, programme qui sera par ailleurs joué au Théâtre des Champs-Elysées lors des trois concerts prévus.