Michel Olivier, directeur de La Pop, incubateur artistique et citoyen

Ce matin, Michel Olivier présente La Pop : incubateur créatif, fabrique de spectacles, lieu de résidence, espace d'expérimentation citoyen, collectif, éco-responsable... L'objet musical est au cœur de son projet.

Né en mars 2016, La Pop est une péniche qui accueille des équipes artistiques en résidence afin de les accompagner dans leur processus de création. Par an, ce sont une cinquantaine de projets qui bénéficie de cette accompagnement, dont chacun interroge de manière singulière les différents rôles que jouent la musique et les sons dans notre société. Deux éditions, Printemps et Automne, ainsi que de nombreuses manifestations, permettent au public de découvrir une sélection parmi ces projets innovants. "Cette fabrique artistique dédiée à la réflexion et à l’expérimentation autour des sons et de la musique est l’un des rares lieux d’Ile-de-France où les différents publics assistent uniquement à des premières, à des propositions scéniques présentées pour la première fois."

Cette année, La Pop renforce son engagement pour le développement durable. Michel Olivier, directeur de la Pop, évoque ce nouvel axe indispensable, une année chaotique et ses rêves pourl'année à venir.

L'actualité de la Pop

En 2022, la Pop inaugure un nouvel espace consacré à la création, la médiation et aux rencontres avec des chercheurs, sur différentes thématiques, et notamment le rapport au son.

Pour suivre l'actualité de La Pop, rendez-vous sur leur site.

Où la trouver ?

Péniche amarrée face au 61 quai de la Seine, 75019, Paris