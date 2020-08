Yvan Offroy, directeur du Festival Piano Folies est l'invité du jour

Yvan Offroy est le concepteur du Festival Piano Folies qui a lieu du 14 au 20 août au Touquet-Paris-Plage

Yvan Offroy :

Ce festival nous l’avons créé en 2009 avec mon épouse d’origine Russe et professeur de piano au conservatoire d’Arras. Moi fonctionnaire territorial chargé de culture pendant toute sa carrière et ayant décidé de concevoir un festival de musique classique autour du piano à ma retraite avec l’aide et le soutien de Daniel Fasquelle, maire du Touquet Paris Plage . Les plus grands pianistes internationaux se donnent rendez vous aux Pianos Folies depuis 12 années à travers les notes franco russe. Notre marraine du festival: Brigitte Engerer

Festival Piano Folies au Touquet-Paris-Plage du 14 au 20 août 2020

Programmation musicale