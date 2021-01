Valentina Bressan, scénographe et directrice technique adjointe à l'Opéra de Paris.

En 2018, elle réalise les décors et costumes pour une nouvelle production de Mose in Egitto à l'Opéra de Pise en collaboration avec l'artiste plasticien José Yaque. La production a été réalisée à partir de matières recyclées. Elle nous parle aujourd'hui, d'éco conception dans les décors et costumes.

compte facebook Valentina Bressan, © facebook