Thibault Noally, violoniste et directeur de l'ensemble Les Accents

Thibault Noally est invité pour nous parler de son denier disque "Venezia 1700" paru en novembre 2016 (label Aparté).

Prochains concerts

15 janvier : « Sextuor Rameau », six concerts en sextuor, Salle du Jeu de Paume à Vizille.

26, 29, 31 janvier et le 3 février : Requiem de Mozart avec Marc Minkowski et les Musiciens du Louvre et Bartabas avec Académie Equestre de Versailles dans le cadre de la MozartWoche de Salzbourg (auditorium des Rochers).

1er février : "Cérémonie des Victoire de la musique" où l'ensemble Les Accents sera invité à se produire en direct.