Philip Walsh et la réinvention 2020 du festival Lyrique-en-Mer

C'est dans le cadre idyllique de Belle-Île-en-Mer dans le Morbihan que se tiendra du 3 au 13 août le festival Lyrique-en-Mer. Alors que l'édition 2020 ne devait pas voir le jour, Philip Wlash, directeur artistique, nous explique comment le festival a réussi à se maintenir.

Philip Walsh

Chef d'orchestre, pianiste et organiste, Philip Walsh a étudié la musique durant toutes ses années d'études à l'université de Cambridge. Ardent défenseur de la musique contemporaine, il est à l’origine de nombreuses commandes dont il a dirigé des premières mondiales.

Philip Walsh est directeur artistique du festival Lyrique-en-mer, pour lequel il a dirigé plus de 170 spectacles de 20 opéras dont Les Noces de Figaro. Il se produit en Italie, notamment à La Fenice de Venise, au Théâtre Communale de Bologne et au Théâtre Rossini de Lugo. Il travaille également avec l’Orchestre philharmonique Arturo Toscanini à Parme où il a dirigé une saison de concerts Gershwin avec le pianiste français Jean-Yves Thibaudet et une série de concerts de jazz avec Dee Dee Bridgewater.

Il dirige aussi régulièrement des opéras à Malte – au Théâtre Manoel (L’Élixir d’amour, Orphée et Eurydice, Les Noces de Figaro, Don Giovanni, Così fan tutte) et au Théâtre Astra (La Traviata).

Le festival Lyrique-en-Mer

En cette période de fragilité des arts vivants, Lyrique-en-mer tente de relever le défi d’une saison estivale alternative à son édition originale, reportée à l’été 2021. Au programme, une courte saison de concerts d'été à Belle-Île-en-Mer du 3 au 13 août.

Les Concerts d’été commenceront avec une soirée « Reynaldo Hahn – Un été à Belle - Ile » qui donnera à entendre les exquises chansons du compositeur.

Les chanteurs et musiciens de Lyrique-en-mer présenteront des airs de Schubert joués à l’époque dans le cadre des soirées musicales privées appelées Schubertiades.

2020 marque également le 250e anniversaire de la naissance de Ludwig van Beethoven et le concert dédié au jeune public explorera la vie et la musique de ce géant de la période romantique.

Pour finir, rendez-vous en église pour deux concerts de musique baroque avec des œuvres de Bach, Haendel et Pergolèse, ainsi que deux galas d’opéra.

Cette aventure lyrique insulaire mobilisera des ressources artistiques, humaines et financières pour réjouir un fidèle public de mélomanes insulaires et continentaux. Dans l’intimité de l’île où le chant et la musique prendront une résonance particulière cet été 2020, la proximité – maîtrisée – de partage artistique, humain, voire spirituel, renouvellera pour la 22e année une expérience fédératrice et mémorable.