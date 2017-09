Le Quatuor Tana : "En musique contemporaine, la parution est toujours ouverte"

Trois rendez-vous avec le Quatuor Tana

- Le 9 septembre à 17h45 : en compagnie de Juliet Fraser et l’Ensemble Multilatérale dirigé par Léo Warynski

- le 9 septembre à 20h45 : Quatuors en fusion

- le 10 septembre à 15h : en compagnie de Juliet Fraser et l’Ensemble Multilatérale dirigé par Léo Warynski

Les invités : le Quatuor Tana (Antoine et Jeanne Maisonhaute)

Antoine Maisonhaute et Ivan Lebrun, violons

Maxime Desert, alto

Jeanne Maisonhaute, violoncelle

Tout commence au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris pour les quatre membres du Quatuor Tana mis à l’honneur ce matin. Ils se retrouvent ensuite au Conservatoire de Bruxelles...Quatre lettres forment le nom de leur ensemble, quatre lettres qui constituent également le diminutif d’Antananarivo, la capitale de Madagascar. D'une seule voix, ses musiciens imposent quatre volontés et quatre énergies attachées aux traditions du quatuor mais également fermement décidés à en élargir le cadre pour aller chercher dans la création contemporaine une expression personnelle. Leur insatiable curiosité musicale leur fait explorer les multiples facettes, styles et richesses des partitions créées par des compositeurs vivants qu'ils proposent lors de leurs concerts où le grand répertoire et les chefs-d’œuvre de demain fraternisent sans complexe.

Programmation musicale

♫ Steve REICH

WTC 9/11 : I. 9/11

Quatuor Tana

MEGADISC CLASSICS 2016

♫ Claude DEBUSSY

Quatuor à cordes en sol mineur op.10 : I. Animé et très décidé

Quatuor Tana

Enregistré en 2015 au studio 106 / Emission "Plaisirs du Quatuor"

FRANCE MUSIQUE

♫ Felix MENDELSSOHN

Octuor à cordes en Mi bémol Maj op 20 : III. Scherzo

Christian Tetzlaff, Isabelle Faust, Antje Weithaas, Lisa Batiashvilli (violons), Rachel Roberts, Ori Kam (altos) Tanja Tetzlaff, Quirine Viersen (violoncelle)

AVI-MUSIC 2009 (enr 2008)

♫ Juan ARROYO

Smaqra pour TanaInstruments

Quatuor Tana

PARATY 2017

♫ Claudio MONTEVERDI

L’Orfeo : Prologue

Natalie Dessay, Concert d’Astrée, Emmanuelle Haim (direction)

VIRGIN 2004

♫ Remmy CANEDO

Clusterfuck

Quatuor Tana

PARATY 2017