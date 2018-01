Germain Louvet est l'invité de Musique Matin

Germain Louvet

Germain Louvet est né le 23 mai 1993 à Chalon-sur-Saône en Bourgogne. Il débute la danse à l'âge de 4 ans, entame l'apprentissage de la danse classique au Conservatoire Régional de Chalon-sur-Saône pour ensuite être admis à 12 ans en 2005, à l'Ecole de danse du ballet de l'Opera de Paris, un an après la prise de fonction d’Elisabeth Platel en tant que directrice, où il suivra le cursus de "petit rat" jusqu'à 18 ans en 2011..

Bac littéraire en poche, il est ensuite engagé par concours au sein du prestigieux ballet de l'Opéra de Paris en septembre 2011 en tant que quadrille.

Il se voit décerner le Prix Carpeaux de la danse (qui récompense les jeunes prodiges) en 2013, même année où il accéde au grade de Coryphée, puis au grade de Sujet en 2014, pour finalement être promu Premier Danseur en 2016, à l'issue de la représentation du ballet Le Lac des cygnes (Rudolf Noureev) , le mercredi 28 Décembre 2016, où il interprète le rôle de Siegfried. Il est nommé Etoile par Stéphane Lissner sur la proposition d'Aurélie Dupont, Directrice de la Danse. (il est la première étoile d’Aurélie, à 23 ans)

Il a depuis ajouté à son répertoire : Emeraudes et Diamants / Joyaux, Agon (Balanchine), James dans La Sylphide (Lacotte d’après Taglioni), Daphnis dans Daphnis et Chloe (Millepied), En Sol (Robbins).

Germain Louvet a dansé quelques uns des grands rôles du répertoire classique tels que Le Prince/Drosselmeyer dans Casse-Noisette de Noureev, Le prince Albrecht dans Giselle de Adolphe Adam, le prince Désiré dans La Belle au Bois Dormant (version russe) d'après Marius Petipa, Roméo dans Roméo et Juliette de Noureev, ou même Sonatine de Georges Balanchine. Il a également travaillé avec plusieurs des chorégraphes qui façonnent aujourd'hui la danse contemporaine comme Carolyn Carlson, Sasha Waltz, Wayne McGregor,William Forsythe, Benjamin Millepied, Christopher Wheeldon, Edouard Lock.

Don Quichotte de Rudolf Noureev, jusqu'au 6 janvier 2018 à l'Opéra Bastille

Onéguine de Tchaikovsky (chorégraphie John Cranko) du 09 février au 07 mars 2018

Programmation musicale de Germain Louvet

♫ Piotr I. TCHAIKOVSKY

Le Lac des cygnes op.20 : Acte II n°13 : Danse des cygnes : Pas d’action (Odette et le prince)

Orchestre Philharmonique de Bergen, Neeme Jarvi (direction)

CHANDOS 2013

♫ Leon MINKUS

Don Quichotte : Acte III - Variation

Orchestre de l’opéra de Sofia, Nayden Todorov (direction)

NAXOS

♫ Serge PROKOFIEV

Roméo et Juliette op.64 : Scène du balcon

London Symphony Orchestra, Valery Gergiev (direction)

LSO 2010

♫ Maurice RAVEL

Concerto en sol majeur : II. Adagio assai

Martha Argerich (piano), Orchestre symphonique de Londres, Claudio Abbado (direction)

DG 1989

♫ Henry PURCELL

The Fairy Queen : Acte IV "Oh let me weep"

Jennifer Smith, Solistes baroques anglais, John Eliot Gardiner (direction)

ARCHIV PRODUKTION

♫ Brigitte FONTAINE

C’est normal

Brigitte Fontaine, Areski Belkacem

IDOL