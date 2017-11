Didier Sandre de la Comédie Française est l'invité de Saskia de Ville

L'invité

Après un détour vers le théâtre pour enfants et l’animation culturelle avec Catherine Dasté, Didier Sandre participe aux grandes aventures du théâtre subventionné de ces trente dernières années, jouant dans de nombreuses mises en scène d'Antoine Vitez, Bernard Sobel, Jorge Lavelli, Patrice Chéreau, Jean-Pierre Miquel, Jean-Pierre Vincent, Maurice Béjart, Giorgio Strehler, Luc Bondy, Jacques Lassalle, Christian Schiaretti, Alain Françon... Il participe également à divers spectacles de répertoire ou de création dans des théâtres privés.

En 1987, le Syndicat de la critique lui décerne son prix du meilleur acteur pour ses interprétations dans « le Mariage de Figaro », «Madame de Sade » de Mishima et « le Soulier de Satin ».

En 1996, il reçoit le Molière du meilleur acteur pour Un Mari idéal d’Oscar Wilde.

Il crée en 2011 au Théâtre de la Madeleine “Collaboration” de Ronald Harwood aux côtés de Michel Aumont et de Christiane Cohendy, spectacle pour lequel il a reçu le prix du Brigadier 2013.

Il a rejoint la troupe de la Comédie française en 2013.

Parmi de nombreux films pour la télévision et le cinéma, il tourne sous les directions de Pascale Ferran, Éric Rohmer, Abraham Segal, Lucas Belvaux, Agnès Jaoui et Carlos Saboga.

Passionné de musique Didier Sandre travaille régulièrement avec des musiciens dans des programmes qui associent musique, littérature et poésie. Il participe régulièrement à des concerts qui intègrent un récitant dans des oeuvres de répertoire, ou construits spécifiquement pour la scène créant une passerelle entre musique, poésie et littérature.

A l’occasion de l’exposition parisienne "Dans la peau d’un soldat de la Rome antique à nos jours" au Musée de l’armée - Invalides du 12 octobre au 28 janvier 2018, un cycle Confidences et complaintes de soldats en 8 concerts se fait l’écho de la vie quotidienne du soldat.

Ce programme s’ouvre avec une page célèbre de Rimski-Korsakov, ancien élève de l’Ecole navale de Saint-Pétersbourg devenu compositeur, immédiatement suivie par un concerto faisant référence à un paradis perdu, évoqué par le timbre envoûtant du saxophone. Mars, dieu de la guerre, inspire à Holst une page musicale violente au rythme implacable, succédant à la mélodie du concerto de l'Adieu de Delerue et à une marche au titre pour le moins provocateur. Le texte de Ramuz, nous contant l'histoire d'un pauvre soldat ayant vendu son âme au diable, est le prétexte à cette suite musicale de Stravinski, au climat proche de l'esprit du cirque et des musiciens ambulants.

Dans "L’histoire du soldat", Didier Sandre accompagne, sous forme de collaboration :

Agnès Pyka / 1er violon

Pascal Moraguès / clarinette

Mathias Lopez /contrebasse

pour l'Ensemble Des Equilibres

Ainsi que :

Claude Delangle, soliste saxophoniste et l'Orchestre de la Musique de l’Air

Programmation musicale de l'invité