Liya Petrova est notre invitée du jour

Deux concerts sans public entièrement captés à la salle Cortot : voici le projet fou de la violoniste Liya Petrova !

Liya Petrova

Née en Bulgarie dans une famille de musiciens, Liya Petrova débute l'apprentissage du violon très jeune et joue déjà en soliste avec orchestre dès l'âge de six ans.

Rapidement et de part son talent, elle acquiert une renommée internationale et accompagne en tournée tous les plus grands orchestres mondiaux : Lausanne, Liège, Isaka, Bruxelles, Varsovie, Paris, etc.

Grande chambriste dans l'âme, c'est avec plaisir qu'elle joue en plus petite formation et monte sur le plancher de festivals, notamment le festival Radio France à Montpellier, le festival de Menton ou encore le festival de Pâques d'Aix-en-Provence.

A son actif, deux disques en son nom :

Beethoven - Britten - Barber, sorti chez Mirare en 2020 et accompagnée par le pianiste Boris Kusnezow

Prokofiev - Nielsen, sorti chez Orchid Classics en 2018 et accompagnée par l’Odense Symphony Orchestra, dirigé par Kristiina Poska

Beethovenfest parisienne

Liya Petrova est à l’initiative de deux concerts qui se tiendront à la salle Cortot les 28 et 29 mai, réunissant de nombreux musiciens de la scène classique.

Ces concerts, intitulés "Beethovenfest parisienne" en clin d’œil au prestigieux festival de 1845 dans la ville natale de Beethoven à Bonn, se tiendra bien évidemment sans public.

France Musique aura l'honneur en ces deux soirées exceptionnelles de capter et de diffuser le concert les 15, 16 et 17 juin.