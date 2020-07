Le pianiste Nelson Goerner est l'invité du jour

Cette année, le Festival de La Roque d'Anthéron se réinvente et imagine de nouvelles formules et de nouveaux usages avec une programmation qui fait la part belle aux artistes français. Trois concerts par jour sont programmés et c'est le pianiste Nelson Goerner qui ouvre le bal dès le 1er août !

Festival International de piano de la Roque d'Anthéron

samedi 01 août (19h00) - Auditorium du Parc

Concert diffusé en direct sur France Musique dans Le concert du soir, présenté par Aurélie Moreau.

Nelson Goerner, piano

Quatuor Modigliani

Yann Dubost, contrebasse

Programme

Franz Schubert : Quintette pour piano et cordes en la majeur opus 114 D. 667 “La Truite”

Frédéric Chopin : Concerto pour piano et orchestre n°2 en fa mineur opus 21 (version pour piano et quintette à cordes)

Biographie

Né en 1969 en Argentine, Nelson Goerner débute le piano avec Jorge Garruba.

Poursuivant ses études au Conservatoire National de Musique de Buenos Aires avec Juan Carlos Arabian et Carmen Scalcione, il donne son premier concert en 1980 et remporte six ans plus tard le Premier Prix du Concours Franz Liszt de Buenos Aires.

Avec le soutien de Martha Argerich, il obtient une bourse d’études qui lui ouvre les portes de la classe de Maria Tipo au Conservatoire de Genève. Septembre 1990 représente un tournant dans sa carrière avec un Premier Prix à l'unanimité au Concours de Genève (Premier Prix à l'unanimité en septembre 1990), qui lui vaut de nombreuses invitations à travers l’Europe et une tournée triomphale au Japon. Nelson Goerner entretient une relation privilégiée avec le Mozarteum Argentino à Buenos Aires et collabore régulièrement avec l’Institut Chopin en Pologne, dont il est membre du comité artistique.

Il a sorti plusieurs disques au répertoire insolite pour le label de l’Institut ; le dernier (2019) présente des œuvres de Godowski et Paderewski, dont la monumentale Variations et Fugue op. 23. Son enregistrement des Ballades et des Nocturnes de Chopin pour le même label a été récompensé d’un Diapason d’or. Nelson Goerner a enregistré Chopin, Beethoven, Brahms, Debussy, Schumann, Fauré et Franck, principalement pour Alpha Classics. Beaucoup de ses disques ont été désignés comme références. Parmi les récompenses reçues, citons un Diapason d’or de l’année 2013 pour son enregistrement Debussy, le disque du mois dans BBC Music Magazine pour son album consacré à Schumann, un Choc de Classica et un Diapason d’or pour les Préludes de Chopin. Son enregistrement de la sonate Hammerklavier op. 106 de Beethoven a été plébiscité par la presse. Nelson Goerner vit en Suisse. Il est le parrain de l’association humanitaire Ammala.