Dominique Merlet : "Je suis très heureux d'avoir terminé ma carrière discographique par Bach et Beethoven"

Le grand pédagogue et pianiste Dominique Merlet sortait récemment son troisième album consacré à Beethoven, avec les 3 Sonates op. 27 n°1 & 2 et op. 31 n°2, dite « La Tempête », sous le label Le Palais des Dégustateurs.

Le label discographique "le Palais des Dégustateurs", publie le troisième disque que Dominique Merlet consacre aux sonates de Beethoven. Enregistrées en 2016, les sonates opus 27 n°1 "Quasi una fantasia", n°2 dite "Au clair de lune", et opus 31 n°2 dite "la Tempête" sonnent sous les doigts du pianiste d'une façon limpide.

Ce label a été lancé en 2015 par le caviste mélomane Eric Rouyer, qui invite les artistes à enregistrer des œuvres au couvent des Jacobins à Beaune, et à la maison de la Goillote à Vosne-Romanée. Cette cave à vin musicale, située en Ardèche, organise également des concerts-dégustations et des conférences philosophiques et musicales.

Dominique Merlet

Pianiste, organiste, mais aussi grand pédagogue, Dominique Merlet a enregistré un grand nombre de disques, avec un vaste répertoire allant de Bach à Bartok, en passant par le répertoire romantique, avec Schumann et Chopin qu'il affectionne tout particulièrement. Egalement amateur de vin, il enregistre avec le label Le Palais des Dégustateurs depuis 2014, et a déjà publié les sonatesop. 10 et op. 111 de Beethoven, la sonate op. 7 et la sonate "appassionata" de Beethoven, mais aussi les livres I et II du Clavier bien tempéré de Bach, enregistrés au domaine de la Romanée-Conti.