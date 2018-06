Thibault Noally et Camille Pépin sont les invités de Musique Matin

08h05 - 08h30 : Thibault Noally

Né en 1982 à , Thibault Noally commence ses études musicales avec Maurice Talvat, Yuko Mori et Irina Medvedeva. En 2000 il entre à la Royal Academy of Music de Londres pour y suivre l’enseignement de Lydia Mordkovitch, disciple de David Oistrakh. Il étudie également la musique ancienne et se produit dès lors avec Margaret Fautless, Micaëla Comberti, Sir Trevor Pinnock.

En juillet 2014, il crée au Festival International d’Opéra Baroque de Beaune l’ensemble Les Accents lors d’un concert avec la mezzo-soprano Gaëlle Arquez. L’ensemble a pour vocation de défendre les répertoires instrumentaux et vocaux (oratorio, motets…) du baroque italien et allemand.

Actualité

Parution le 1 juin du disque "Oratorio" chez Aparte.

Blandine Staskiewicz (mezzo-soprano)

Les Accents

Thibault Noally (violon et direction)

Concerts

12 juillet dans le cadre du Festival de Narbonne

20 juillet dans le cadre du Festival de Beaune

02 août dans le cadre du Festival des Ecrins à l'Eglise St Etienne de Vallouise-Pelvoux

14 août dans le cadre Festival Baroque de Tarentaise à l'Eglise St Grat de Conflans-Albertville

17 août dans le cadre du Festival Savoy Truffle à Megève

♫ Programmation musicale Thibault Noally

Francesco GASPARINI

Atalia : Terrori d’Averno (Air d’Athalie)

Blandine Staskiewicz, Les Accents, Thibault Noally

APARTE

Giovanni BONONCINI

La conversione di Maddalena : In tepidi fiumi (air de Marie-Madeleine)

Blandine Staskiewicz, Les Accents, Thibault Noally

APARTE

Giovanni Battista FERRANDINI

Il pianto di Maria l'ora fatal : Se d'un dio fui fatta madre

Anne Sofie von Otter, Musica Antiqua de Cologne, Reinhard Goebel

DGG

Alessandro SCARLATTI

Il giardino di rose : Mentre io godo (Air de l’espérance)

Blandine Staskiewicz, Les Accents, Thibault Noally

APARTE

08h30 - 08h55 : Camille Pépin

Née en 1990, Camille Pépin débute ses études musicales au Conservatoire à Rayonnement Régional d’Amiens. Elle intègre le Pôle Supérieur de Paris où elle étudie l’Arrangement avec Thibault Perrine, puis le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris où elle obtient cinq premiers prix : Orchestration, Analyse, Harmonie, Contrepoint, et Fugue & Formes. Elle apprend notamment auprès des compositeurs Thierry Escaich, Guillaume Connesson et Marc-André Dalbavie qui ont particulièrement marqué son parcours musical.

Camille est compositrice en résidence à l'Orchestre de Picardie pour l'année 2018. Elle sera également en résidence de musique de chambre au Festival Musique au bois à Creuse et au Musikstage de Mondsee en septembre 2018.

Actualité

Le 05 juillet 2018 sa composition Early Summer Rain sera jouée dans le cadre du festival Jeunes Talents. Cette composition fait suite à une commande du festival en 2016.

Adélaïde Ferrière (marimba)

Hildegarde Fesneau (violon)

Célia Oneto Bensaïd (piano)

Concerts

4 Juillet 2018 dans le cadre du Festival de St Riquier à l'Eglise de Saint Valery sur Somme

05 Juillet 2018 dans le cadre du Festival Jeunes Talents à l'Hôtel de Soubise à Paris

15 juillet 2018 dans le cadre du Festival Jeunes Talents

24 Juillet 2018 dans le cadre du festival du Festival Ars Terra à l'Eglise Saint-Wulphy

30 Juillet 2018 dans le cadre du Festival Messiaen à La Meije

9 Août 2018 dans le cadre du Festival Grandes Heures de Cluny

12 Août 2018 dans le cadre Festival Musique Del Monts à la Villelongue Del Monts

♫ Programmation musicale Camille Pépin

Camille PEPIN

The Road Not Taken pour trio violon, violoncelle et piano

Young-Eun Koo, Marlène Rivière, Sanja Bizjak

CD INVITE

Camille PEPIN

Indra pour violon et piano

Raphaëlle Moreau, Célia Oneto Bensaïd

CD INVITE

Guillaume CONNESSON

Une lueur dans l'âge sombre : I. Cosmique - Détendre - Calme

Orchestre National Royal d'Ecosse, Stéphane Aleph

CHANDOS

Steve REICH

Music for 18 musicians : Section VI

Steve Reich et ses musiciens

NONESUCH