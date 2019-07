Loïc Rio du Quatuor Modigliani, invité de musique matin

Édito

Il y a neuf ans, dans un des plus beaux villages du sud de la France, un jeune quatuor qui portait déjà le nom d’un peintre, ébloui par le lieu, imaginait de manière un peu folle d’y créer un nouveau festival, consacré à la Musique de Chambre. Depuis, à la fin du mois de juillet, les passionnés de musique classique mais aussi de jazz, se réunissent à Saint-Paul de Vence pour des concerts qui sont autant de moments de partage, de découverte, d’échanges, et de fête.

Cette année, du 20 au 31 juillet, pour la 9ème édition du Festival, huit soirées de musique seront au programme et 21 musiciens monteront sur scène. La musique classique sera évidemment à l’honneur avec six concerts mais le jazz et la musique du monde auront une place de choix lors de deux soirées exceptionnelles.

Julien Kieffer, directeur du Festival