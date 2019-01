L'accordéoniste Félicien Brut est l'invité de Musique Matin

Le Pari des Bretelles

Le projet et le concert s’appellent ainsi, en référence à Paris où le musette a vu le jour.

Mais Félicien Brut et ses amis ne se limitent pas à la Bastille ou Ménilmontant, — entouré par les cordes — l’accordéon fait entendre des œuvres de Gershwin, Prokofiev, Piazzolla, Brel, Richard Galliano et, bien sûr, Thibault Perrine, compositeur de Suite Musette, une pièce contemporaine inspirée du répertoire musette et commandée spécifiquement pour ce programme.

Le Pari des Bretelles est à la fois un hommage à l’histoire de notre instrument et un défi pour son avenir, le défi de mêler son souffle aux cordes frottées de cinq musiciens fabuleux pour qu’il se dévoile, encore une fois, là où personne ne l’attend…

Sortie CD : Félicien Brut, Quatuor Hermès, Édouard Macarez

25 janvier chez Mirare

, © Mirare 2018

Le premier enregistrement du sextuor sera présenté à la Folle Journée de Nantes 2019.

Ce fut un pari fou d’imaginer l’accordéon trouver sa place dans tous les styles, lieux ou esthétiques musicales. C’est pourtant le pari qu’ont su relever ces générations d’instrumentistes dont nous sommes les héritiers.

Prochains concerts

Vendredi 25 janvier – Fontenay-le-Comte (85)

Concert – Sextuor le Pari des Bretelles

avec le Quatuor Hermès et Edouard Macarez (contrebasse)

dans le cadre de la Folle Journée 2019 en région

Espace Culturel René Cassin – 20h30

Samedi 26 janvier – La Roche-Sur-Yon (85)

Concert – Sextuor le Pari des Bretelles

avec le Quatuor Hermès et Edouard Macarez (contrebasse)

dans le cadre de la Folle Journée 2019 en région

Théâtre Municipal – 14h45

Samedi 26 janvier – Saint-Nazaire (44)

Concert – Sextuor le Pari des Bretelles

avec le Quatuor Hermès et Edouard Macarez (contrebasse)

dans le cadre de la Folle Journée 2019 en région

Le Théâtre, scène nationale – 19h

Dimanche 27 janvier – Les Herbiers (85)

Concert – Sextuor le Pari des Bretelles

avec le Quatuor Hermès et Edouard Macarez (contrebasse)

dans le cadre de la Folle Journée 2019 en région

Théâtre Pierre Barouh – 16h45

Jeudi 31 janvier – Nantes (44)

Concert – Sextuor le Pari des Bretelles

avec le Quatuor Hermès et Edouard Macarez (contrebasse)

dans le cadre de la Folle Journée de Nantes 2019

Cité des Congrès – 21h45

Vendredi 1er février – Nantes (44)

Concert – Sextuor le Pari des Bretelles

avec le Quatuor Hermès et Edouard Macarez (contrebasse)

dans le cadre de la Folle Journée de Nantes 2019

Cité des Congrès – 20h30

Samedi 2 février – Nantes (44)

Concert – Duo avec Edouard Macarez (contrebasse)

dans le cadre de la Folle Journée de Nantes 2019

Cité des Congrès – 12h30

Samedi 2 février – Nantes (44)

Concert – Sextuor le Pari des Bretelles

avec le Quatuor Hermès et Edouard Macarez (contrebasse)

dans le cadre de la Folle Journée de Nantes 2019

Cité des Congrès – 21h45

Dimanche 3 février – Nantes (44)

Concert – Duo avec Julien Martineau (mandoline)

dans le cadre de la Folle Journée de Nantes 2019

Cité des Congrès – 11h

Lundi 04 février – Paris (75)

Concert – « le Pari de l’accordéon – Carte Blanche à Félicien Brut »

avec Thibaut Garcia (guitare), Julien Martineau (mandoline), le Quatuor Hermès, Edouard Macarez (contrebasse), Domi Emorine (accordéon), Renaud Guy-Rousseau (clarinette)

Théâtre Marigny – 20h

Programmation musicale

Richard GALLIANO

Petite suite française : Espiègle

Le Pari des Bretelles

MIRARE

Thibault PERRINE

Suite Musette : Finale

Le Pari des Bretelles

MIRARE

George GERSHWIN

Un américain à Paris

Le Pari des Bretelles

MIRARE