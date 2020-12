Rosalie Varda-Demy, les 50 ans du film "Peau d'âne"

"Peau d'âne" a 50 ans jour pour jour ! Adolescente lors du tournage, Rosalie Varda-Demy évoque les souvenirs du film musical écrit et réalisé par Jacques Demy. A cette occasion, les Editions de la Martinière publient le livre illustré "Il était une fois Peau d'âne," paru en octobre 2020.

Les Editions de La Martinière célèbrent les 50 ans du film musical Peau d’âne à travers un livre illustré de Rosalie Varda et Emmanuel Pierrat, paru en octobre 2020. Cette nouvelle édition est une promenade subjective dans le film Peau d’âne, écrit et réalisé par Jacques Demy, mis en musique par Michel Legrand, partageant le conte écrit en 1694 par Charles Perrault.

Il était une fois Peau d’âne propose tout au long de l'ouvrage de s’arrêter sur une chanson du film, sur un texte décryptant les couleurs, un thème, une scène, un personnage, un décor, et de voir la sublime princesse interprétée par Catherine Deneuve dans ses robes couleur de Lune, Soleil ou couleur du Temps. Avec des citations de Catherine Deneuve, Jacques Perrin, Michel Legrand, Jim Leon (décors), Agostino Pace (costumes), Agnès Varda, Jacques Demy, et des souvenirs de Rosalie Varda-Demy, adolescente au moment du tournage.

La réédition inclut le regard des artistes contemporains comme Adel Abdessemed et Jean-Michel Othoniel et des journalistes Marie Sauvion et Philippe Azoury. On y trouve aussi des cartes postales anciennes, des photos du tournage inédites et bien d’autres surprises.

En parallèle de la sortie du livre, une nouvelle édition du DVD du film sort chez Arte.

Le monde du Costume, du rêve à la réalité

Rosalie Varda-Demy est la fille d'Agnès Varda et d'Antoine Bourseiller, elle est la fille adoptive de Jacques Demy. Baignée dans une atmosphère artistique dès son plus jeune âge, Rosalie rencontre le métier de costumière lors du tournage de Peau d’âne en 1970. Elle était aux côtés de la talentueuse Gitt Magrini, alors âgée de 12 ans.

Après des études d’Histoire de l’Art et de Haute Couture (Penninghen, Studio Berçot, Ecole du Louvre) Rosalie Varda-Demy dessine des costumes, des bijoux, et des chaussures.

Pour le Cinéma elle a travaillé avec des metteurs en scène parmi lesquels Jacques Demy, sur, entres autres, La Naissance du Jour, Une Chambre en ville, Parking, Jean-Marie Poiré sur Les Hommes préfèrent les grosses,Jean-Luc Godard sur Passion, Agnès Varda sur Sans toit ni loi et Les Cent et une nuits, Mathieu Demy sur Le plafond et Americano.

Elle a également une grande carrière dans le monde du Théâtre (Phèdre au Festival d’Avignon), de l’Opéra (Madame Butterfly), des spectacles musicaux (costumes de Johnny Hallyday), de la danse, du cirque et de la publicité.

Directrice artistique depuis plusieurs années, elle collabore notamment avec le Festival de Cannes depuis 2001 pour créer et organiser des lieux d’exception pour accueillir les personnalités et invités. Conception de l’exposition L’île et Elle avec Agnès Varda à la Fondation Cartier pour l’Art Contemporain en 2006, elle l’assiste dans ses projets mélangeant la photographie et la vidéo pour des installations dans différents musées. Rosalie Varda-Demy est scénographe pour des expositions.

, © DR

Ciné-Tamaris, un patrimoine familial

Avec son demi frère Mathieu Demy, elle travaille au sein de la société familiale Ciné-Tamaris qui distribue, restaure et diffuse les films de Jacques Demy et Agnès Varda. Elle se charge de valoriser le patrimoine photographique et cinématographique de ses parents, alimentant le catalogue de leurs films.

Actualités de Rosalie Varda-Demy

Agnès Varda et la céramiste Valentine Schlegel (née en 1925) étaient très amies. Dans le but de continuer à faire vivre l’Art de sa mère, Rosalie Varda-Demy expose actuellement l’Oeuvre de la céramiste, photographiée par Agnès Varda à la Galerie Nathalie Obadia.

Elle a également rédigé un catalogue d’exposition sur les oeuvres exposées.

L'exposition a lieu au Cloître Saint Merri 75004 à Paris, jusqu'au 23 décembre.

L’accès au public est autorisé. Plus d’informations ici