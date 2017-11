Ludmila Berlinskaia et Arthur Ancelle sont ce matin les invités de Saskia de Ville

Ludmila Berlinskaia est la fille du violoncelliste Valentin Berlinsky, fondateur du Quatuor Borodine. Elle a fait ses études musicales à l'institut Gnessine puis au Conservatoire de Moscou et a eu la chance de travailler avec Sviatoslav Richter. A la chute de l'URSS elle a choisi de s'installer en France, où ses qualités de chambristes ont rapidement été reconnues.

Arthur Ancelle est petit fils et arrière petit fils de cantatrices. Il débute le piano à l'âge de trois ans. Dès lors la musique occupe une place essentielle dans sa vie. Arthur Ancelle fut notamment le plus jeune étudiant en classe d’harmonie à l’Ecole Normale de Musique de Paris à l’âge de 7 ans. Il est lauréat de nombreux concours internationaux, a joué à Carnegie Hall, à Wigmore Hall, aux Philharmonies de Saint-Pétersbourg et Moscou.

Pianistes chevronnés, à la carrière solo reconnue, Ludmila Berlinskaïa et Arthur Ancelle forment également depuis 2011, un duo musical dans le répertoire pour deux pianos. Après un disque Tchaïkovski et un disque Prokofiev, leur troisième album commun sorti en 2016 est consacré à Liszt et Saint-Saëns.

Programmation musicale des invités

♫ Piotr Ilitch TCHAIKOVSKY (Nicolas Economou : transcription)

Casse-Noisette : Suite n°1 op. 71a : Ouverture miniature

Ludmila Berlinskaïa, Arthur Ancelle (piano)

SAPHIR PRODUCTION 2011

♫ Frédéric CHOPIN

Ballade n°4 en fa mineur op.52

Arthur Ancelle (piano)

MELODIA 2015

♫ Camille SAINT-SAENS / Franz LISZT

Danse macabre op.40 (Vladimir Horowitz : arrangement pour 2 pianos)

Ludmila Berlinskaïa, Arthur Ancelle (piano)

MELODIYA 2016

♫ Nikolai MEDTNER

Quintette en ut majeur op. posth : II.Andantino con moto

Quintet+ : Ludmila Berlinskaia (piano), New Russian Quartet

MEL 2017

♫ Robert SCHUMANN

Kreisleriana : I. Äusserst bewegt

Ludmila Berlinskaïa (piano)

2018

♫ Cécile CHAMINADE

Mignonne

Philippe Jaroussky (contre-ténor), Jérôme Ducros (piano)

VIRGIN CLASSICS 2009