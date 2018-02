Michel Petrossian co-signe la musique de "Bravo Virtuose" /// Pierre Gallon pour son disque Haydn

08h05-08h30 : Michel Petrossian

"Bravo virtuose" : la musique, le polar, le burlesque, la comédie sentimentale, l’Arménie en toile de fond.

Levon Minassian a confié la musique de son film "Bravo, virtuose" à deux compositeurs d’origine arménienne, le chef d’orchestre Michel Petrossian et le jazzman Tigran Hamasyan. "Bravo, virtuose" parle de la musique et la met en scène. Michel Petrossian a écrit pour le film un concerto pour clarinette et orchestre, interprété par Philippe Berrod (clarinette) et le Armenian National Philharmonic Orchestra dirigé par Eduard Topchjan, qui fonctionne comme un « personnage ». Le film relate les tentatives de survie d’un orchestre de chambre en Arménie post-soviétique, et les péripéties d’un jeune clarinettiste, héros principal, pour trouver des financements. Ce conte postmoderne à l’esthétique très travaillé souligne les dysfonctionnements de la société moderne - corruption, manque de moyens pour la culture - par le prisme de la fantaisie et de la belle musique.

Enregistrement de la BO "Bravo, virtuose" avec Armenian National Philharmonic Orchestra

Teaser "Bravo Virtuose"

Programmation musicale : Michel Petrossian

♫ Michel PETROSSIAN

Bande originale du film "Bravo Virtuose"

♫ Michel PETROSSIAN

Concerto pour clarinette : Ier mouvement

Philippe Berrod (clarinette), Orchestre Philharmonique d'Arménie, Edouard Topchjan (direction)

CD INVITE

♫ Michel PETROSSIAN

In the Wake of Ea

Andrew Tyson (piano), Orchestre national de Belgique, Marin Alsop (direction)

CD INVITE

♫ Carlo GESUALDO

Io parto (Je pars)

Les Arts florissants, William Christie (direction)

HARMONIA MUNDI

08h30-08h55 : Pierre Gallon

, © Léonard de Serres

Pierre Gallon interprète des sonates de Joseph Haydn au clavecin. Le propos de ce CD est ambitieux : comment restituer la musique de clavier de Joseph Haydn au plus près de ses intentions en matière de facture instrumentale ? Habitués à la sonorité du piano, l'exécution au clavecin fait apparaître ces pièces sous un nouveau jour.

Sans doute moins connue que ses symphonies ou ses quatuors, la musique de clavier de Haydn couvre l'ensemble de sa production. Le choix s'est porté ici sur des pièces composées entre 1765 à 1781. Les sept pièces gravées sur ce disque apparaissent comme une sorte de renonciation à la polyphonie. Elles sont dénuées du style préconçu, héritage du passé, et font la part belle aux vacillations rythmiques et à la virtuosité musicale.

"per il Cembalo Solo" est sorti en janvier 2018 chez L'Encelade.

Le site web de Pierre Gallon

Prochains concerts

VENDREDI 16 FÉVRIER 2018 à HÉROUVILLE ST CLAIR / Espace Malraux

« Sonates en folie » Récital Händel-Bach-Telemann avec J.M. Ségrétier et F. Gallon

VENDREDI 30 MARS 2018 à AIX EN PROVENCE / Grand Théâtre de Provence

MARDI 27 et MERCREDI 28 MARS 2018 à LILLE / Opéra

DIMANCHE 25 MARS 2018 à CAEN / Théâtre

Bach : Passion selon Saint Jean avec Pygmalion

Pierre Gallon sera également à nouveau à la Roque d’Anthéron cet été, le 29 juillet, dans un programme Bach-Couperin et au festival d’Aix avec l'Ensemble Pygmalion.

Programmation musicale : Pierre Gallon

♫ Joseph HAYDN

Sonate Hob. XVI:27 : III. Finale presto

Pierre Gallon (clavecin)

L'ENCELADE

♫ TRADITIONNEL IRLANDE

The Dancers Delight

Frankie Gavin (violon), Arty McGlynn (guitare), Aidan Coffey (accordéon diatonique)

OCORA

♫ Joseph HAYDN

Partita Hob. XVI :6 : III. Adagio

Pierre Gallon (clavecin)

L'ENCELADE