Antoine Pecqueur est notre invité du jour

Bassoniste, écrivain, mais surtout journaliste spécialisé dans la presse musicale, c'est le directeur de la rédaction de La Lettre du Musicien que nous recevons ce matin : Antoine Pecqueur.

La Lettre du Musicien

La Lettre du Musicien est un journal périodique, créé par Michèle Worms en 1984, dans le but d’informer les professionnels de la musique classique et contemporaine et de décrypter l’actualité du secteur musical. Le journal est également une référence dans la publication d’offres d’emploi pour tous les secteurs de la profession, tant dans sa version papier que digitale.

En 1987, La Lettre du musicien lance la revue annuelle Piano dont les 27 numéros parus sont aujourd'hui disponibles sur son site internet. En 2000 est créé le grand prix lycéen des compositeurs afin d'initier chaque année des milliers de lycéens à la musique contemporaine. L'organisation du prix a été reprise il y a quelques années par l'association Musique nouvelle en liberté.

En 2018, une nouvelle équipe reprend la rédaction et le développement du journal, avec à sa tête, un binôme composé d’Antoine Pecqueur, directeur de la rédaction, et de Marie Hédin-Christophe, directrice générale. Coordonné par Antoine Pecqueur et Suzanne Gervais, le magazine décrypte toute l’actualité de la musique grâce à des enquêtes, reportages à l’international, portraits et interviews. Le journal s’intéresse autant à la vie des orchestres et des conservatoires qu’aux politiques culturelles, au marché de l’édition et des instruments de musique, aux nominations publiées en avant-première et aux informations juridiques.