"La sensation physique du chant est une plénitude totale. " Jodie Devos enchante Musique matin

"Offenbach Colorature" sortie le 11 janvier

, © Alpha / Outhere

Offenbach Colorature - Alpha / Outhere. Un disque "Choix de France Musique".

La soprano Jodie Devos rejoint Alpha pour plusieurs enregistrements et signe ici un hommage à Offenbach, dont on célèbre le bicentenaire de la naissance en 2019. Ce programme témoigne de la fascination d’Offenbach pour les chanteuses à la technique vocale pyrotechnique. Cet emploi lyrique – appelé tour à tour «chanteuse d’agilité» ou «chanteuse à roulade» – trace comme un fil conducteur entre la plupart des oeuvres du compositeur, depuis les premières pièces pour deux ou trois personnages aux grandes fresques de la maturité que forment La Vie parisienne, Robinson Crusoé et Orphée aux Enfers. On retrouve aussi la soprano colorature dans des opéras moins bouffons (comme Fantasio) et dans l’unique opéra sérieux d’Offenbach –Les Contes d’Hoffmann – dont le rôle de la poupée (réduit à un air, mais quel air!) est parmi les plus célèbres du répertoire français. Concocté en collaboration avec Alexandre Dratwicki et le Palazzetto Bru Zane, ce programme taillé sur mesure pour Jodie Devos présente d’innombrables raretés extraites de Mesdames de la Halle, Boule-de-Neige, Un mari à la porte, Le Roi Carotte, Le Voyage dans la lune ou encore Vert-Vert. Pour le fameux duo des Oiseaux dans la charmille, elle est rejointe par la mezzo-soprano Adèle Charvet.

Concerts

1er février : Offenbach Colorature - Ensemble Contraste, Théâtre Impérial de Compiègne

6 et 7 février : Der Schauspieldirektor (le directeur de théâtre) à Zürich

2 au 28 Mars L’enlèvement au sérail à l’Opéra de Monte-Carlo

7 avril au 15 juin : Die Zauberflöte (Die Königin der Nacht) Opéra Bastille

7 juin : Offenbach Colorature - Ensemble Contraste, Bouffes du Nord à Paris.

Programmation musicale