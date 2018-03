Karol Beffa, Philippe Villin et Victor Julien-Laferrière invités de Musique matin

Karol Beffa

Compositeur français d'origines suisse et polonaise né à Paris. Après avoir été enfant-acteur au théâtre et au cinéma, Karol Beffa intègre le Conservatoire de Paris en 1988, notamment dans les classes de Thierry Escaich et Marc-André Dalbavie. Parallèlement, il suit des études générales à l’École normale supérieure. Agrégé de musique et docteur en musicologie avec une thèse dédiée aux études pour piano de György Ligeti, il enseigne à l’Université Paris IV-Sorbonne puis à l’École Polytechnique et, depuis 2004, à l’École normale supérieure en tant que maître de conférence. Pianiste et récitaliste, outre l’interprétation de pièces classiques, il manie l’art de l’improvisation en concert et accompagne volontiers des films muets. Se disant proche d’un courant musical français allant de Maurice Ravel à Henri Dutilleux , Jean-Louis Florentz ou encore Serge Nigg, sans s’interdire de s’inspirer du jazz, de la musique pop et du funk, Karol Beffa subordonne tous les paramètres de composition à celui de l’harmonie. Ses œuvres explorent un univers tout autant nerveux, rythmique et désarticulé que contemplatif et introspectif.

- 15 mars, Romainville, cinéma Le Trianon, Carte Blanche à Michel Hazanavicius : accompagnement improvisé de L’Inconnu, de Tod Browning.

- 17 mars, Bal Blomet, Battle d’improvisation avec Johan Farjot. Renouant avec la tradition des grands duels publics d’improvisateurs du XIXe siècle (Liszt-Thalberg) ou des pianistes de ragtime, le Bal Blomet propose une soirée musicale où les duellistes-compositeurs Karol Beffa et Johan Farjot s’affrontent au piano.

Diabolus in Opéra, paru le 18 janvier 2018 aux éditions Alma

Par volonté et par hasard, paru le 15 février 2018 aux éditions de la Sorbonne

Victor Julien-Laferrière

Premier prix l’an dernier au prestigieux Concours international Reine Élisabeth à Bruxelles lors de la première édition de ce concours consacrée au violoncelle, Victor Julien-Laferrière est à nouveau consacré en 2018 en remportant la Victoire de la Musique Classique dans la catégorie soliste instrumental. Victor Julien-Laferrière avait également remporté en 2012 le Concours International du Printemps de Prague. Né à Paris en 1990, il débute le violoncelle avec René Benedetti, puis étudie successivement avec Roland Pidoux au Conservatoire de Paris, Heinrich Schiff à l'Université de Vienne et Clemens Hagen au Mozarteum de Salzbourg. Parallèlement, il prend part de 2005 à 2011 à l’International Music Academy Switzerland de Seiji Ozawa. Nominé aux Victoires de la Musique classique en 2013, Victor Julien-Laferrière est lauréat de la Fondation Groupe Banque Populaire, et s’est vu décerner le Prix de la Fondation Safran pour la Musique 2013. Il a fondé en 2009, en compagnie d'Adam Laloum et Mi-Sa Yang, le trio Les Esprits.

- Récital de violoncelle le 30 mars 2018 à l'Auditorium de la Fondation Louis Vuitton.

Programme : Jean-Sébastien Bach et Henri Dutilleux

- Strauss, Merlin, Schubert le 23 avril 2018 au Théâtre des Bouffes du Nord

♫ Dmitri CHOSTAKOVITCH

Concerto pour violoncelle n°1 en mi bémol majeur op.107 : I. Allegretto

Victor Julien-Laferrière (violoncelle), Brussels Philharmonic, Stéphane Denève (direction)

KBC

♫ Karol BEFFA

Quatuor Tenebrae : IIème mouvement

Gustav Villegas (flûte), Guillaume Chilemme (violon), Léa Hennino (alto), Victor Julien-Laferrière (violoncelle)

RADIO FRANCE

♫ Hector BERLIOZ

Les nuits d'été : Villanelle

Régine Crespin, Orchestre de la Suisse Romande, Ernest Ansermet (direction)

DECCA

♫ Karol BEFFA

Le bateau ivre

Orchestre Philharmonique de Radio France, Alain Altinoglu (direction)

RADIO FRANCE

♫ Johannes BRAHMS Sonate n°2 en Fa majeur op.99 : IV. Allegro

Victor Julien-Laferrière (violoncelle), Théo Fouchenneret (piano)

KBC

♫ Robert SCHUMANN

Adagio et allegro en la bémol majeur op.70 : Adagio

Ensemble Contraste

CYPRES