Jacques Attali est l'invité de Musique Matin

Jacques Attali

Jacques Attali est un économiste, écrivain et haut fonctionnaire français né à Alger en 1943.

Ingénieur du Corps des mines (1965-1968), il suit en parallèle la formation de l'Institut d'études politiques de Paris dont il est diplômé en 1967 (section service public), avant d'intégrer l'ENA.

Il devient maître de conférence en sciences économiques à Polytechnique en 1968, poste qu'il conserve jusqu'en 1985. Il enseigne ensuite les sciences économiques à l'Université Paris-Dauphine, à l'École des ponts et chaussées et à l'École du génie rural.

Conseiller d'État, professeur d'économie, conseiller spécial de François Mitterrand de 1981 à 1991, puis fondateur et premier président de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) en 1991, il a présidé en 2008 la Commission pour la libération de la croissance française. Il dirige actuellement le groupe Positive Planet et le groupe Attali & Associés.

Il est également éditorialiste de l'hebdomadaire L'Express et du Journal des Arts. Le 9 septembre 2010, il est nommé au conseil d'administration du musée d'Orsay.

Il est chef d'orchestre, avec Patrick Souillot, de l'orchestre symphonique universitaire de Grenoble. Aux côtés de Patrick Souillot, il crée en 2012 une structure nationale sur le modèle de La Fabrique Opéra Grenoble, dans de nombreuses villes du monde qui permet de coordonner la production d'opéras coopératifs.

Actualités

Une vie bonne, libre, épanouie le sera davantage si on la traverse en ayant la chance de fréquenter aussi souvent que possible les plus grands chefs-d’œuvre de la création humaine. Ils constituent un formidable moyen de découvrir les autres, le monde et soi-même.

Aussi m’est-il venu l’idée d’oser dresser une liste des principaux romans, essais, films, œuvres musicales, tableaux, monuments, sculptures et sites de toutes les cultures. J’ai mis plusieurs décennies à établir cet inventaire. C’est une immense joie que de partager cet essentiel humble et subjectif auquel chacun devrait avoir accès. Un essentiel à portée de tous. Un essentiel qui surprendra, quelle que soit sa culture d’origine.Et maintenant, lisez, écoutez, regardez, vivez !

en savoir plus émission Musique émoi Jacques Attali

Programmation musicale Jacques Attali

Nina SIMONE

Feeling good

MERCURY

Antonio VIVALDI

Les Quatre Saisons : L'hiver : II. Largo

Nemanja Radulovic, Double Sens

UNIVERSAL MUSIC

Wolfgang Amadeus MOZART

Ave verum

Orchestre et Choeur de la radio bavaroise, Leonard Bernstein

DG

Barbara STROZZI

Che si puo fare

Mariana Flores, Cappella Mediterranea, Leonardo Garcia Alarcon

AMBRONAY

Thelonious MONK

Blue Monk

WARNER JAZZ

Franz SCHUBERT

Quintette à cordes en ut majeur, D. 956 : II. Adagio

Janine Jansen, Boris Brovtsyn, Amihai Grosz, Torleif Thedeen, Jens Peter Maintz

DECCA

Serge RACHMANINOV

Concerto n°2 en ut mineur op.18 : I. Moderato

Yuja Wang, Orchestre de chambre Mahler, Claudio Abbado

DG

TRADITIONNEL

Kangwondo arirang

Youn Sun Nah

ACT MUSIC