Jeff Cohen, pianiste, compositeur, chef de chant américain

Né à Baltimore, le pianiste, compositeur et chef de chant Jeff Cohen explore un tour d'horizon du monde musical actuel. Au coeur des élections américaines, le pianiste revient sur ses origines et nous parle de ses nouveaux disques sur Reynaldo Hahn et Alfred Bruneau.

Reconnu mondialement, Jeff Cohen est un pédagogue et pianiste américain. Sa riche discographie comprend notamment des collaborations avec Jane Birkin, Roberto Alagna, Cecilia Bartoli, Angela Gheorghiu, Ivry Gitlis, Sumi Jo, Michel Portal, Steve Lacy, Kurt Weill et Dame Felicity Lott. Né à Baltimore, aux Etats-Unis, Jeff Cohen se forme au Peabody Conservatory à l’âge de 5 ans, auprès de Lillian Freundlich. Il a fait beaucoup de théâtre et comédie musicale étant jeune. Sa passion pour la mélodie française l'amène à Paris où il se perfectionne au CNSMDP. Après l'obtention d'un prix de piano et de musique de chambre, il poursuit sa formation auprès de Leon Fleisher aux Etats-Unis et Peter Feuchtwanger en Angleterre.

Lors de sa carrière, il occupe un grand nombre de postes en Europe et surtout à Paris, notamment à l'École d'art lyrique de l'Opéra de Paris (Académie de l’opéra de Paris), responsable musical au Théâtre du Châtelet, conseiller spécialiste de la mélodie française à la Bibliothèque Nationale de France, et professeur de Lied et de Mélodie au CNSM de Paris. Jeff Cohen produit et anime en 1991 une émission musicale intitulé « Jeff d’orchestre », destinée aux enfants.

Une carrière de pianiste et pédagogue internationale

Il effectue un grand nombre d’enregistrements, aux côtés de solistes, chanteurs et ensembles de musique de chambre. Sa discographie comprend aussi bien des Lieder de Mozart au pianoforte que du cabaret avec Ute Lemper. Sans oublier des mélodies de Duparc, Fauré, Hahn, Gounod, et Loeffler et même du fado avec Luisa Cruz. En tant que compositeur il écrit pour de nombreux films de réalisateurs tels que Noémie Lvovsky (« Les Sentiments »), Bernard Stora (« Consentement mutuel »), Philippe Lioret (« Tombés du ciel »), et Cédric Klapisch (« Riens du tout »). Jeff Cohen est également réputé pour son don d'accompagnateur, lors de récitals avec chanteurs.

Deux sorties de disque

Intégrale des mélodies de Reynaldo Hahn (coffret de 4 CD) avec la baryton Tassis Christoyannis produit par le Palazetto Bru-Zane, paru en octobre 2019 (choc de l’année Classica). Au firmament du répertoire de la mélodie française rayonnent des astres nommés Duparc, Fauré, Chausson, Debussy, Poulenc. À l’opposé de cette galaxie, une figure attachante a su se frayer un chemin sur les sentiers de la postérité, modeste mais incontestable, Reynaldo Hahn (1874-1947).

La Nuit de mai - mélodies et de la musique de chambre d'Alfred Bruneau avec le ténor Cyrille Dubois, paru en Mai 2020 chez Salamandre. Ce programme rend justice à un compositeur méconnu auquel le présent album apporte un regain d'intérêt. Le même Jeff Cohen, est le complice de Cyrille Dubois dans le premier CD de l'album, consacré à des mélodies.

