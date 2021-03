La contralto québécoise est de passage à Paris le temps d'un concert enregistré à huis clos à l'Opéra Comique intitulé "Concert de gala pour salle vide”, imaginé par Michel Fau, en remplacement de la production de La Belle Hélène d’Offenbach prévue initialement.

La contralto Marie-Nicole Lemieux aurait dû être à l'affiche de la Belle Hèlène de Jacques Offenbach du 3 au 11 mars à l'Opéra Comique dans la mise en scène de Michel Fau. La situation sanitaire ne le permettant pas, le metteur en scène a imaginé un spectacle réunissant la même distribution prévue pour l'opéra-bouffe d'Offenbach. Avec Les Frivolités Parisiennes, le chœur Les éléments et des chanteurs de renoms tels que Marie–Nicole Lemieux, Philippe Talbot ou encore Franck Leguérinel, ce gala sera capté et diffusé plus sur France Télévisions.