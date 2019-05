Vanessa Wagner est l'invitée du jour

"Inland" sortie le 26 avril chez Infiné

Décrite comme “la pianiste la plus délicieusement singulière de sa génération” par le journal Le Monde, Vanessa Wagner poursuit une carrière à son image, originale et engagée, allant des récitals classiques aux musiques électroniques. Après «Statea», son dernier album en date sorti sur Infiné en collaboration avec Murcof, qui offrait une collection de reprises (Aphex Twin, Eric Satie, John Cage), «Inland» s’annonce cette fois-ci comme un évadé solitaire. Ce prochain album est consacré au courant minimaliste et comporte quelques pièces rares d’un répertoire qu’elle affectionne particulièrement. Entre l’iconoclaste Moondog à des figures familières tel que Philip Glass, on croise la pièce culte de Michael Nyman, «The Heart Asks Pleasure First», transfigurée tout en douceur et sensualité, la reprise des cercles hypnotiques de Meredith Monk ou encore les silences suspendus du compositeur letton Peteris Vasks. Ce disque est un rêve truffé de personnages qui nous guident vers des territoires sans limite où l’on croise également Nico Muhly, Bryce Dessner de The National qui signait récemment la bande originale du film «The Revenant». Désormais à l’affiche des plus grands festivals de musique classique, elle est une chambriste recherchée alors qu’elle demeure directrice artistique du Festival de Chambord depuis 2010 et fut décorée de l’ordre des Chevaliers des Arts et des Lettres.

Retrouvez et gagnez ce disque dans l'émission EN PISTES ! présentée par Emilie Munera et Rodolphe Bruneau-Boulmier

Vanessa Wagner en concert

13.06 : Concert de sortie : La Marbrerie à Montreuil (19h30)

Tournée avec l’Orchestre de Bretagne

15 et 16.05 - Rennes - Couvent des Jacobins (prog : variations sur un thème de Robert Schumann de Clara Schumann et Concerto pour piano de Schumann)

17.05 - Quimper - Théâtre de Cornouailles

18.05 - Lorient - Théâtre

23-24-26.05 - Opéra national de Lorraine à Nancy

En duo Augustin Dumay (Concert Belle Saison)

27.05 - Théâtre des Bouffes du Nord

29. 05 - Scène Nationale Le Trident de Cherbourg

14.06 - Lille - Piano Festival - Auditorium Nouveau Siècle"Inland"

23-24.06 - Paris - La Sainte Chapelle (Récital et musique de chambre) Concerto N° 12 Mozart avec l’Orchestre Les Solistes Français

27.06 - Lyon - Les Pianissimes - duo Marie Vermeulin

Programmation musicale

MOONDOG

Für Fritz

Vanessa Wagner

INFINE

Philip GLASS

Etude n°9

Vanessa Wagner

INFINE

Meredith MONK

Railroad (travel song)

Vanessa Wagner

INFINE

Bryce DESSNER

Ornament 3

Vanessa Wagner

INFINE