Daniil Trifonov est l'invité de Saskia de Ville

Né à Nijni Novgorod, ville située à quatre cents kilomètres de Moscou, dans l'ancienne Union soviétique, Daniil Trifonov est le fils d'un musicien de rock et d'une mère professeur de musique. Mis devant un piano dès l'âge de cinq ans, il entre à l'École de musique Gnessine de Moscou à neuf ans et étudie dans la classe de Tatiana Zelikman. En 2009, il part pour les États-Unis afin de terminer son cycle d'études dans la classe de piano de Sergei Babayan à l'Institut de musique de Cleveland (Ohio). Dans l'intervalle, Daniil Trifonov multiplie les récompenses. Lauréat d'un concours des jeunes pianistes de Moscou en 1999, à seulement huit ans, il remporte successivement le premier prix du Concours Mendelssohn de Moscou en 2003, le cinquième prix du Concours Scriabine à Moscou en 2008 et la même année, le premier prix du Concours de Saint-Marin (Italie) ainsi que le prix spécial du jury pour s'être distingué dans un morceau de Chick Corea. En 2010, Daniil Trifonov obtient un troisième prix au Concours international de piano Frédéric Chopin à Varsovie. En 2011 vient la consécration avec le premier prix du prestigieux Concours Tchaïkovski de Moscou, remporté après celui du Concours Arthur Rubinstein à Tel-Aviv (Israël). Salué par des personnalités comme le chef d'orchestre Valery Gergiev ou la pianiste Martha Argerich, Daniil Trifonov commence une carrière de soliste sous les meilleures auspices. Il joue avec de grandes formations des oeuvres réputées du répertoire comme le Concerto pour piano n° 1 de Tchaïkovski, qu'il enregistre pour Mariinsky en 2012, ou le Concerto pour piano n° 1 de Chostakovitch, qu'il interprète en concert aux côtés de pièces de Debussy, Chopin, Ravel, Schumann ou Stravinsky. En 2013, il signe un contrat d’exclusivité chez Deutsche Grammophon : le disque The Carnegie Recital lui a valu d’emblée une nomination aux Grammy Awards.

La saison 2016-17 a été marquée par la sortie de Transcendental, dédié à Liszt virtuose. Un double album qui représente le troisième titre de Trifonov en tant qu'artiste exclusif de Deutsche Grammophon. Transcendental a reçu le Prix ECHO Klassik 2017 et Daniil Trifonov a reçu le GRAMMY Award 2018 du meilleur solo instrumental classique pour son album Transcendental.

Se concentrant sur Chopin dans la saison 2017-18, il sort son quatrième album en tant qu'artiste exclusif de Deutsche Grammophon. Et en octobre 2017 est sorti Chopin Evocations, mettant en miroir l’influence du compositeur sur cinq de ses homologues, tout en faisant la part belle au « maître modèle » (les deux concertos pour piano avec le Mahler Chamber Orchestra sous la direction de Mikhaïl Pletnev). Au cours de cette saison, Daniil Trifonov se produira dans toute l'Allemagne avec le London Philharmonic Orchestra et Vladimir Jurowski, ainsi qu'avec le Royal Concertgebouw Orchestra et Daniele Gatti pour des représentations à Vienne, Prague, Dresde et Paris.



Daniil Trifonov sera en concert le 27 mai 2018 à la Philharmonie de Paris avec le Royal Concertgebouw Orchestra dirigé par Daniele Gatti.

Programme : WEBER : Euryanthe Ouverture / PROKOFIEV : Piano Concerto No. 3 in C major, Op. 26 / MAHLER : Symphony No. 1 in D major, “Titan”.

Programmation musicale de l'invité

♫ Frédéric CHOPIN

Fantaisie-impromptu pour piano en ut dièse min op.66

Daniil Trifonov (piano)

DG

♫ Federico MOMPOU

Variations pour piano sur un thème de Chopin : Variation n°10 : Evocation

Daniil Trifonov (piano)

DG

♫ Serge RACHMANINOV

Concerto pour piano n°3 en ré mineur op.30 : I. Allegro ma non tanto

Daniil Trifonov (piano), Orchestre Philharmonique de Radio France, Myung Whun Chung (direction)

Concert du 19 juin 2015 / Philharmonie de Paris

RADIO FRANCE

♫ Daniil TRIFONOV

Rachmaniana : Andante improvizato

Daniil Trifonov (piano)

DG

♫ Franz SCHUBERT

Quintette en La Maj op posth 114 D 667 (La truite) : III. Scherzo - Trio

Anne sophie Mutter (violon), Daniil Trifonov (piano), Hwayoon Lee (alto), Maximilian Hornung (violoncelle), Roman Patkolo (contrebasse)

DG

♫ Frédéric CHOPIN / Mikhail PLETNEV (arrangement)

Concerto pour piano n°2 : II. Larghetto

Daniil Trifonov (piano), Mahler Chamber Orchestra, Mikhail Pletnev (direction)

DG

♫ Frédéric CHOPIN

Rondo pour 2 pianos en ut majeur op.73

Daniil Trifonov et Sergei Babayan (pianos)

DG

♫ Serge PROKOFIEV

Concerto pour piano n°3 en do Majeur op.26 : II. Andantino con variazioni

Daniil Trifonov (piano), London Symphony Orchestra, Valery Gergiev (direction)

Concert du 28 juillet 2015 / Royal Albert Hall de Londres - Festival des Proms

RADIO FRANCE