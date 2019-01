Le percussionniste, joueur de zarb, Keyvan Chemirani est l'invité de Musique Matin

En amont d'un concert événement le 30 janvier au Café de la Danse et pour ce nouveau projet, Keyvan Chemirani a élargi la rythmique persane du trio familial (zarb, daf, udu) aux syntaxes de l’Inde, avec Prabhu Edouard Music aux tablas, et à l’improvisation européenne, avec Stéphane Galland à la batterie, Vincent Segal au violoncelle et Sokratis Sinopoulos à la lyre crétoise.

En somme, The Rhythm Alchemy...

Sortie CD : The Rhythm Alchemy

1er février chez Molpé Music

Distribution

Keyvan Chemirani : zarb, percussions, santour, direction artistique

Djamchid Chemirani : zarb, lecture

Bijan Chemirani : zarb, daf, saz

Prabhu Edouard Music : tablas, kanjira

Stéphane Galland : batterie

Vincent Segal : violoncelle

Sokratis Sinopoulos : lyra

Stella Julien : clarinette basse, beatbox

Concert-événement pour la sortie du disque

30 janvier au Café de la Danse à Paris

Rendez-vous à 19.30 pour lancer la sortie de ce nouveau disque !

Prochains concerts