Le harpiste Emmanuel Ceysson et la violoniste Sarah Dayan sont les invités de Musique Matin

Emmanuel Ceysson

Emmanuel Ceysson est un harpiste français né en 1984. Il suit ses études musicales au conservatoire de Lyon puis intègre le conservatoire de Paris dans la classe d’Isabelle Moretti.

Il remporte en 2004 la Médaille d'Or et le Prix d'Interprétation du Concours International de Harpe des Etats-Unis en 2004, puis est admis à seulement 22 ans au poste de première harpe solo au sein de l’Orchestre de l’Opéra de Paris. (poste qu’il occupera pendant près de 10 ans)

«Visiting Professor» à la Royal Academy of Music de Londres de 2005 à 2009 et enseignant à l’Académie Internationale d’été de Nice depuis 2010, il donne régulièrement des Master Class en France et lors de ses tournées à l’étranger.

En 2010, il est nommé dans la catégorie « Révélations Soliste Instrumentale » aux Victoires de la Musique Classique.

Depuis septembre 2015, il est première harpe solo du Metropolitan Opera de New-York.

Sarah Dayan

Sarah Dayan suit un cursus musical complet au CNR de Boulogne-Billancourt notamment avec Agnès Reverdy, Jacques Ghestem et Hortense Cartier-Bresson. Après l’obtention d’un premier prix de violon et d’un premier prix de musique de chambre elle intègre la classe d’Olivier Charlier au CNSM de Paris. Elle obtient son Diplôme de Formation Supérieure du CNSM de Paris en violon (2003) et en musique de chambre (2005) avec la mention très bien.

En 2004 elle co-fonde le Quatuor Voce avec lequel elle participe aux plus grands Concours Internationaux (Crémone, Genève, Vienne, Bordeaux, Graz, Londres et Reggio Emilia).

Actualités Emmanuel Ceysson

Sortie en avril 2018 de "Ballad in Red" chez Aparté

Concerts : Emmanuel Ceysson et le Quatuor Voce

- Mercredi 04 avril à la Salle Gaveau

- Samedi 16 juin 2018 à 17h à l’église Saint-Savinien dans le cadre du Festival de Melle

Concerts : Quatuor Voce

- Vendredi 4 mai à Quinsac

- Dimanche 6 mai à Biarritz

♫ Programmation musicale des invités

Claude DEBUSSY

Danse sacrée

Emmanuel Ceysson (harpe), Quatuor Voce

APARTE

André CAPLET

Conte fantastique (d’après Le masque de la mort rouge d’Edgar Allan Poe)

Emmanuel Ceysson (harpe), Quatuor Voce

APARTE

Richard WAGNER

Parsifal : L’Enchantement du vendredi saint

Orchestre du Metropolitan Opera de New York, Yannick Nézet Séguin (direction)

MET

Kevin SEDDIKI / Bojan CHEMIRANI / Raphaël MERLIN

Schumannsko

Kevin Seddiki (guitare), Bojan Chemirani (zarb)

WORLD VILLAGE

Gustavo LEONE

Red Quintet

Emmanuel Ceysson (harpe), Quatuor Voce

APARTE

Erwin SCHULHOFF

5 pièces pour quatuor à cordes : Alla tarantella

Quatuor Voce

ALPHA