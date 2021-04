« Un été en France », par Gautier Capuçon, Acte 2 !

La deuxième édition du festival itinérant "Un été en France", imaginé par Gautier Capuçon, se tiendra du 15 juillet au 4 août 2021. Entièrement gratuit, le festival sillonnera douze villes de France qui accueilleront 27 jeunes artistes et 6 orchestres d’écoliers issus d’Orchestre à l’École.

Créé à l'été 2020 au sortir du confinement, pour faire face au désert culturel causé par la crise sanitaire, le festival itinérant « Un été en France » est une initiative imaginée par Gautier Capuçon pour permettre l’accès à la musique classique au plus grand nombre.

La nouvelle édition, co-produite avec Société Générale se tiendra du 15 juillet au 4 août 2021. 12 villes de France accueilleront 27 jeunes artistes, musiciens et danseurs, et 6 orchestres d’écoliers issus d’Orchestre à l’École, en première partie des concerts de Gautier Capuçon. Ces concerts seront entièrement gratuits pour le public.

Tous les concerts d'« Un été en France » :

15 et 16 juillet : Chateaugiron (Bretagne)

17 juillet : Conquet (Bretagne)

19 et 20 juillet : Calais (Hauts-de-France)

21 juillet : Estaires (Hauts-de-France)

22 juillet : Avioth (Grand-Est)

23 et 24 juillet : Creutzwald (Grand Est)

26 et 27 juillet : Saint-Priest La Roche (Auvergne Rhône-Alpes)

28 juillet : Fareins (Auvergne Rhône-Alpes)

29 juillet : La Ciotat (PACA)

1er août : Arles (PACA)

2 août : Caussade (Occitanie)

3 et 4 août : Mazères (Occitanie)

Réédition 2021 de l'album « Emotion »

Le 6 novembre 2020 sortait "Emotion" sous le label Erato, un disque audacieux dans lequel Tchaïkovsky et Schubert, étaient mêlés à Leonard Cohen et Edith Piaf. Accompagné par La Maîtrise Notre-Dame et l'Orchestre de Chambre de Paris dirigé par Adrien Perruchon, ce disque se veut intrinsèquement lié à la première édition d'« Un été en France », traduisant toute l'émotion d'une tournée de concerts à travers la France, faisant revivre la musique en milieu rural.

Le 30 avril sortira une réédition de ce disque, incluant cinq nouveaux enregistrements inédits, ainsi qu'un DVD documentaire réalisé par Dominique Filhol, suivant Gautier Capuçon lors de sa tournée 2020.