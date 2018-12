Nicolas Lafitte, auteur de "Chantons pas bête"

Un choix de chansons qui réunit plusieurs générations et tous les genres : la sélection commence en 1921 avec Maurice Chevalier et se termine fin XXe avec Zebda, Bashung et Henri Salvador.

Chacune est replacée dans son contexte historique (les congés payés de 36 pour Y’a de la joie) ou assortie d’une anecdote (Piaf a écrit La vie en rose sur un coin de table, dans un bar, pour une amie qui devait la chanter… Joséphine Baker qui interprétait J’ai deux amours, a adopté 12 enfants…

Quatre double-pages réparties dans le livre font un focus sur une thématique : les cabarets parisiens, les yéyés…

Sorti le 7 novembre 2018