La pianiste Lise de La Salle

L'invitée

Lise de la Salle est née en 1988 et commence l’étude du piano à l’âge de quatre ans. Elle donne son premier concert, diffusé en direct par Radio France, à neuf ans. À l’âge de treize ans, elle fait ses débuts concertants avec le deuxième concerto de Beethoven. Entre 1997 et 2004, elle remporte de nombreux concours (notamment le premier prix des Young Concert Artists International Auditions à New York en 2004). De 1998 à 2006, elle étudie avec Pascal Nemirovski. Elle a également suivi le cycle de perfectionnement au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Elle a eu la grande chance de recevoir les conseils de Geneviève Joy-Dutilleux.

Un premier disque consacré à Ravel et à Rachmaninov, unanimement salué par la critique, a été le début de sa collaboration avec le label naïve en 2002.Six autres disques ont suivi, tous couronnés de plusieurs prix et d’excellentes critiques. En 2013, son disque A portrait, associé à un DVD (Lise de la Salle au Théâtre des Bouffes du Nord), fête ses dix ans chez naïve.

Depuis 2001, Lise de la Salle a suivi une carrière internationale et s’est produite dans les plus grandes salles de concert d’Europe, des États-Unis et en Asie.

Nouvel album

Concert de lancement du disque le 25 novembre à l’auditorium du Musée du Quai Branly, au profit de l'Association Coline en Ré

Programmation musicale de l'invité

♫ Serge PROKOFIEV

Roméo et Juliette : Juliette jeune fille

Lise de la Salle (piano)

NAIVE 2006

♫ Franz SCHUBERT

Ständchen en ré mineur S 560

Lise de la Salle (piano)

NAIVE 2011

♫ Wolfgang Amadeus MOZART

Don Giovanni : Don Giovanni a cenar teco (Acte II Sc 15)

Ruggero Raimondi (Don Giovanni, basse), John Macurdy (le Commandeur), José Van Dam (Leporello), Orchestre du Théâtre national de l'Opéra de Paris, Lorin Maazel (direction)

CBS 1976

♫ Jean-Sébastien BACH

Italienisches konzert f-dur bwv 971 : I. Allegro

Lise de la Salle (piano)

NAIVE 2017

♫ Thomas ENHCO

Sur la route, based on b-a-c-h

Lise de la Salle, Thomas Enhco (piano 4 mains)

NAIVE 2017

♫ Francis POULENC

Valse-improvisation sur le nom de Bach

Lise de la Salle (piano)

NAIVE 2017

♫ Albert ROUSSEL

Prélude et fugue op.46 : Prélude

Lise de la Salle (piano)

NAIVE 2017