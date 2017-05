L'ensemble De Caelis vous ouvre le livre d'Aliénor

L'invitée du jour :

Notre invitée est mezzo-soprano et directrice artistique de l'Ensemble De Caelis. C’est après des études de clavecin auprès de William Christie et de Noëlle Spieth au Conservatoire de Lille, qu’elle se tourne vers le chant. Son Premier Prix de chant au Conservatoire de Versailles en poche, elle intègre le CNSM de Paris et étudie en parallèle les notations musicales anciennes. Elle multiplie les concerts et enregistrements, notamment avec les ensembles Organum et Discantus, puis ressent le besoin de créer sa propre formation.En 1998, elle fonde avec quelques amies passionnées l’ensemble De Caelis dont elle assure la direction artistique. Au nom de cet ensemble spécialisé dans l’interprétation du répertoire médiéval a cappella, elle vient nous présenter son nouveau disque ce matin « Le Livre d’Aliénor »

Programmation musicale :

♫ Thomas Damett

Salve porta paradisi

Ensemble de Caelis

Laurence Brisset (direction)

STUDIO SM (2004)

♫ Comedian Harmonists

Schoene Isabella aus Kastilien “Belle Isabelle de Castille”

Comedian Harmonists

DOUBLE GOLD (1999)

♫ Zad Moultaka

O pastor animarum

Ensemble De Caelis

Laurence Brisset (direction)

L’EMPREINTE DIGITALE (2015)

♫ Jonathan Bell

Smartvox

Ensemble de Caelis

Laurence Brisset (direction)

Jeune choeur et Schola de la cathédrale de Nantes

Étienne Ferchaud (direction)

♫ Philippe Hersant

Chanson de Guillaume d’Aquitaine

Ensemble de Caelis

Laurence Brisset (direction)

BAYARD MUSIQUE

♫ Anonyme

Graduel d’Aliénor de Bretagne : Res est admirabilis

Ensemble de Caelis

Laurence Brisset (direction)

BAYARD MUSIQUE

♫ Guirault De Bornelh

Res glorios

1 voix a capella : Estelle Nadau

BAYARD MUSIQUE

♫ Jean-Sébastien Bach

Choral aus tiefer not (d’après la Cantate BWV 38 de JS Bach) (du fond de la détresse)

Michel Bourcier (orgue positif)

Choeur de chambre Les Eléments

Joël Suhubiette (direction)

VIRGIN (2004)