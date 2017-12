Musique et handicap : "Donner accès à l’art pour tous, c’est permettre le développement d’un patrimoine culturel."

Les invités :

André Fertier (compositeur et fondateur de Cemaforre)

(compositeur et fondateur de Cemaforre) Frédéric le Du (AccèsCulture)

(AccèsCulture) Micha Stafford (cheffe de choeur et formatrice pour les associations MESH : Musique et Situations de Handicap)

Fondée en 1985, l’association CEMAFORRE a pour but de développer et de promouvoir l’accès aux loisirs et à la culture pour tous, et tout particulièrement pour les personnes en difficulté pour des raisons de santé ou de handicap (moteur, sensoriel, psychique ou mental). Depuis 2000, CEMAFORRE s’est structuré en Centre national de ressources pour l’accessibilité des loisirs et de la culture avec le soutien des Ministères de la Culture et de la Communication, de la Santé et des Solidarités.

Quelques ouvrages

"Le pouvoir des sons" André Fertier -Editions Cemaforre 1998 - Réédition en mars 2018 chez Ellebore

"Culture droit et handicap" - Ouvrage collectif dirigé par Florence Faberon et Stéphanie Urdician - Pu Aix-Marseille. Sortie le 1er janvier 2017

"Accessibilité et spectacle vivant, guide pratique" - Ministère de la Culture, 2008 (ouvrage disponible également en format PDF ici )

"Musique, Handicap et Dépendance" André Fertier - Editions Cemaforre 1996

L’association Accès Culture travaille en collaboration avec plus de 80 théâtres et opéras en France pour mettre en place des services d'accessibilité au spectacle vivant pour les personnes aveugles ou malvoyantes par le biais de l'audiodescription et pour les personnes sourdes ou malentendantes avec des adaptations en LSF (langue des signes française) et du surtitrage adapté.

Prochains spectacles en audio-diffusion par AccèsCulture :

Coeurs en Choeurs

Depuis 2004, Coeurs en Choeurs oeuvre pour la mixité handivalide dans les chorales. Ils ont développé le concept de chorale inclusive pour ouvrir sur l'extérieur les établissements recevant des personnes en situation de handicap.

Les rendez-vous de Coeurs en Choeurs

15/01 : “Diriger une chorale inclusive”, formation professionnelle à la Philharmonie de Paris dans le cadre du cycle interventions après d'un public fragiles ( Philippe Bouteloup intervient également) Objectif de la formation : développer son propre projet de chœur mixte entre personnes valides et dépendantes.

12/06 : Concert dans le cadre du Psychodon pour mettre la lumière sur les difficultés des personnes ayant des troubles psychiatriques

A venir :

• "encadrer une pratique musicale avec des "dys"" les 15-16 janvier et le 14 mai 2018 au Conservatoire de musique de Chaville (92)

• "la gestion des comportements difficiles dans l'encadrement d'une pratique artistique" le 5 et 6 février à la Cité de la musique

• "handicap et pratique musicale collective" le 19 et 20 mars au Conservatoire de musique de Clichy-la-garenne (92)

Programmation musicale

♫ Wolfgang Amadeus MOZART

Sonate n°32 en fa majeur K 376 : I. Allegro

Itzhak Perlman, Daniel Barenboim

DG

♫ Piotr I. TCHAIKOVSKY

Concerto en ré majeur op.35 : Canzonetta

Sarah Nemtanu, Orchestre National de France, Kurt Masur

AUDIVIS

♫ Frédéric CHOPIN

Etude n°3 en mi majeur op.10 n°3

Nobuyuki Tsujii

HARMONIA MUNDI

♫ Gabriel FAURE

Masques et Bergamasques op.112 : Pastorale - arrangement pour orchestre

Orchestre de Paris, Serge Baudo

EMI

♫ Heitor VILLA LOBOS

Concerto - allegretto non troppo

Orchestre National de Lyon, Emmanuel Krivine

ERATO